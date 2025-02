【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

ベルファインは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、フィギュア「錦木千束 白ワンピース Ver.」と「井ノ上たきな 白ワンピース Ver.」のデコマスなどを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて、アニメ「リコリス・リコイル」の錦木千束と井ノ上たきなの白ワンピース姿のフィギュアを展示しているほか、ゲーム「バニーガーデン」よりキャストの1人「凜」のデコマスを展示。

その他にも、「ようこそ実力至上主義の教室へ」より「坂柳有栖」や、「Summer Pockets REFLECTION BLUE」より「鳴瀬しろは」、「僕のヒーローアカデミア」より「レディ・ナガン」「トガヒミコ 二次元化 Ver.」、「2.5次元の誘惑」より「ラスタロッテ 幻の衣装 / まゆら」「リリエル 真・天使形態 / リリサ」、「魔都精兵のスレイブ」より「出雲天花 チャイナドレス Ver.」、「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」より「緋村剣心」など、様々な作品のフィギュアを展示している。

またフィギュア以外にも、「キャッツ党忍伝てやんでえ」より「カラ丸」「ヤッ太郎&トリツックン」などのプラモデルも展示している。

「リコリス・リコイル」

「錦木千束 白ワンピース Ver.」

「井ノ上たきな 白ワンピース Ver.」

「バニーガーデン」

「凜」

「ようこそ実力至上主義の教室へ」

「坂柳有栖」

「Summer Pockets REFLECTION BLUE」

「鳴瀬しろは」

「僕のヒーローアカデミア」

「レディ・ナガン」

「トガヒミコ 二次元化 Ver.」

「2.5次元の誘惑」

「ラスタロッテ 幻の衣装 / まゆら」

「リリエル 真・天使形態 / リリサ」

「魔都精兵のスレイブ」

「出雲天花 チャイナドレス Ver.」

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」

「緋村剣心」

その他(フィギュア)

その他(プラモデル)

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)2024 qureate

(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会

(C)VISUAL ARTS/Key

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)橋本悠/集英社・リリサ製作委員会

(C)タカヒロ・竹村洋平/集英社・魔防隊広報部

(C)和月伸宏/集英社・「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱」製作委員会

(C)原泰久/集英社・キングダム製作委員会

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト

BRZRKR and the BRZRKR logo (TM) & (C) 2024 74850, Inc. BOOM! Studios and the BOOM! Studios logo (TM) & (C) 2024 Boom Entertainment, Inc. All rights reserved.

(C)SEGA

(C)SOTSU・Tatsunoko Production

Thunderbirds(TM) and (C)ITC Entertainment Group Liited 1964, 1999 and 2025.

Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

TM & (C)2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.