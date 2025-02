1990年代を代表するメディアミックス作品の1つ「セイバーマリオネット」シリーズから、「セイバーマリオネットJ」に登場する女性アンドロイド・ライムが、キャラクターデザインを手がけたことぶきつかささんによる新規描き下ろしイラストをもとに立体化されることになり、ワンダーフェスティバル 2025[冬]の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 39」ブースで原型が初公開されました。

WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 39公式サイトhttps://whl4u.jp/「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 39」ブースで出会ったライム。ことぶきつかささんによる新規イラストは、グッドスマイルカンパニーが展開するフィギュアブランド「POP UP PARADE」シリーズでの立体化のために描き下ろされたものだとのこと。ライムは作中で主人公・間宮小樽が目覚めさせた女性型アンドロイド「セイバーマリオネット」の1体です。元気いっぱいな表情を見せるライム。あの柔らかそうなほっぺたや、わずかに見えるとがった歯といった特徴がきっちり押さえられています。「セイバーマリオネットJ ライム L size」は税込8800円で発売予定。発売時期は未定だとのことです。このあとチェリーやブラッドベリー、小樽や花形も登場するのでしょうか……?©あかほりさとる・ねぎしひろし・ことぶきつかさ・KADOKAWA/バンダイナムコアーツ・創通