Ææ¤Î¡Ö¡È¶õ¤¤¤Æ¤ë¡Éº¸¼ÖÀþ¡×²¿¤Î¤¿¤á!? ¡ÖÄÉ±Û¤·¡×¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¤¡© ¡ÖÅÐºä¼ÖÀþ¡×¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤È¤Ï
¡ÖÅÐºä¼ÖÀþ¡×¤ÏÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤«
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¼çÍ×¹ñÆ»¤Ê¤É¤Ç»þ¡¹¸«¤«¤±¤ë¡ÖÅÐºä¼ÖÀþ¡×¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡
¡¡Â¾¤Î¼ÖÀþ¤è¤ê¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤äÄÉ¤¤±Û¤·¤Î¤¿¤á¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ä»³´Ö¤Î°ìÈÌÆ»¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¾å¤êºä¤Ë¤Ï¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢²ÙÊª¤òÂ¿¤¯ºÜ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¼Ö¤¬»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÐÅÙ¤Î¤¤Ä¤¤¾å¤êºä¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÀþ¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇÄãÂ®ÅÙ¡Ê»þÂ®50km¡¿»þ¡Ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¤Î»Ù¾ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤¿¤á¤ËÄãÂ®Áö¹ÔÍÑ¤Î¼ÖÀþ¤òÀß¤±¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸òÄÌ¤ò»Ù¾ã¤Ê¤¯ÄÌ²á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²ÙÊª¤òÂ¿¤¯ºÜ¤»¤Æ½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¼Ö¤Ï¡¢µÞ¤Ê¾å¤êºä¤ÇÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¸ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸åÂ³¼Ö¤â¸ºÂ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©¹½Â¤ÎáÂè21¾ò¤Ç¤Ï¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤ò¡Ö°ìÈÌÆ»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ûÇÛ¤¬5¡ó¡¢Àß·×¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤¬100km¡¿h°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ûÇÛ3¡ó°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç·¿¼Ö¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤âÁö¹Ô²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÐºä¼ÖÀþ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÄÉ±Û¤·¡×¤ÏÌÀ³Î¤Ê¡Ö°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¡ª
¡¡ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄãÂ®Áö¹Ô¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¼ÖÀþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áö¹Ô¼ÖÀþ¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÅÐºä¼ÖÀþ¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆÃ¤ËÅÐºä¼ÖÀþ¤Î¤Û¤¦¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤ò»È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ°ãÈ¿¤È¤Ê¤ëº¬µò¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè28¾ò¤Ç¡ÖÂ¾¤Î¼ÖÎ¾¤òÄÉ¤¤±Û¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î±¦Â¦¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ÖÀþ¤ÎºÇ¤âº¸Â¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÐºä¼ÖÀþ¤ò»È¤Ã¤¿ÄÉ¤¤±Û¤·¤Ïº¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÄÉ±Û¤·°ãÈ¿¡×¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤È¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉáÄÌ¼Ö¤Ç9000±ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â°ìÈÌÆ»¤È¤¤¤¦°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬60km¡¿h°Ê¾å¤Î¶è´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢60km¡¿hÀ©¸Â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ»Ï©É¸¼±¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Á¤é¤¬Í¥Àè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¸¼±¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÖÀþ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤ÇÃóÄä¼Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Æ»°³ÑÄä»ßÈÄ¤äÈ¯±ìÅû¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÊý¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÅÐºä¼ÖÀþ¤Ï¼ç¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¾å¤êºä¤ÇÂ®ÅÙ¤Î½Ð¤»¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¬ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏµÞ²ÃÂ®¤äµÞ¸ºÂ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ö´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¿ÊÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£