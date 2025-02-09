¿çÌ²¤Î¥×¥í¤¬´«¤á¤ë¡ÖÄ«¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¡É¡×¡¡º£¤¹¤°¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë²÷Ì²½Ñ¤ò²òÀâ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌë·¿¤ÈÄ«·¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡È¸ú¤¯¡É¥â¥Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ò¥é¥Î¥Þ¥ê¤µ¤ó
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥Ò¥é¥Î¥Þ¥ê¡ßÅÏÊÕ¹ÌÀ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡Á´¹ñ5Ëü8,000Å¹ÊÞ¡¢Ç¯´ÖÌó162²¯¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤¹¤ë¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÄ¶Âç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤äÍøÍÑÊýË¡¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤òÇÁ¤¤¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÏÊÕ¹ÌÀ»á¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¨¡¨¡¡£
¡¡º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ò¥é¥Î¥Þ¥ê»á¡Ê34¡Ë¡£Âç¼ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤ê¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÀìÌç¤Î¿çÌ²¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Ó¥Ë²÷Ì²½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤âÇº¤à¡È¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¡É¤È¤¤¤¦¿çÌ²ÌäÂê
ÅÏÊÕ¡§¥Ò¥é¥Î¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÍ£°ì¤Î¥¹¥ê¡¼¥×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥é¥Î¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¸ÞÎØÂåÉ½Áª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¿çÌ²¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ï°ì·³¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢¥Ç¥¤¤È¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡ÖÀèÈ¯¡×¡ÖÃæ·Ñ¤®¡×¡ÖÍÞ¤¨¡×¤ÇÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢³ÆÁª¼ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿çÌ²¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê»î¹çÁ°¤Ê¤É¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ò¥é¥Î¡§»î¹çÁ°¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤È»î¹ç¸å¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢À³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤è¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÌÀÆüÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â3³äÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Ç¤â¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤ÏÉÕ¤Êª¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÌîµåÁª¼ê¤Ï¥Ç¥¤¤È¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢°ÜÆ°¤âÂ¿¤¯¡¢»þº¹¥Ü¥±¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤âÂÎÆâ»þ·×¤¬¶¸¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÏ¢µÙ¤Ç¿²¤À¤á¤È¤«¤¹¤ë¤ÈÌë·¿¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»þº¹¥Ü¥±¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¤¬2»þ´Ö°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢1»þ´Ö°Ê²¼¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢°ÂÀÅ»þ¤Î¿´Çï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¾É¸õ·²¡×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥ó¥Ç¡¼¾É¸õ·²¤â¼Ò²ñÅª»þº¹¥Ü¥±¤Î±Æ¶Á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥ËÆþÍáºÞ¤¬ÆþÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¥Ò¥é¥Î¡§¿çÌ²¤Ï¿²¼¼¤Î²¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ¡¢¿²¶ñ¡¢ÂÎÆâ»þ·×¡¦¼«Î§¿À·Ð¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤È¤¤¤¦Ç¾¤äÆâÂ¡¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë±óÀ¬Àè¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÍýÁÛÅª¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÆþÍáºÞ¤Ê¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¿çÌ²¥°¥Ã¥º¤Ï³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§ËÍ¡¢¼Â¤Ï100¼ïÎà¤°¤é¤¤¤ÎÆþÍáºÞ¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤Æ¤¤¿ÆþÍáºÞ³«È¯¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢ËèÆü¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¾¦ÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆþÍáºÞ¤Î¸ÄÊñÁõ¤òÂç¡¹Åª¤ËÇä¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©
ÅÏÊÕ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆþÍáºÞ¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤ÎÆþÍáºÞ¤Ï½ÐÄ¥Àè¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§ÆþÍáºÞ¤Ï¿çÌ²¤Ë¤É¤ó¤ÊÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¡© °ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÆþÍá¤Ç¤¹¤Í¡©
¥Ò¥é¥Î¡§¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢Îý½¬¸å¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢Í¼¿©¸å¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿²¤ëÁ°¤ËÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì²µ¤¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ¶È¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò1²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¾º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¡£³Î¤«¤Ë¥µ¥¦¥Ê¸å¤È¤«Ì²¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ï¿´Â¡¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹âÉÑÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜ¤ÏÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¡£
ÅÏÊÕ¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÆþÍá¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ò¥é¥Î¡§40ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ë15Ê¬¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢ÆþÌ²¤Î90Ê¬Á°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£Ãº»À·Ï¤ÎÆþÍáºÞ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢10Ê¬¤Û¤É¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍáºÞÁª¤Ó¤Ï¹á¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¥·¥À¡¼¥¦¥Ã¥É¡Ê¢¨¥Ò¥Î¥¤ä¥¹¥®¤Î¹á¤ê¡Ë¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¿çÌ²¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ìë·¿À¸³è¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ
ÅÏÊÕ¡§Â¾¤Ë¤â¿çÌ²¤ËÎÉ¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¤Þ¤º¤Ï¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÀäÂÐ²¦¼ÔÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Çä¤ê¾å¤²¿ôÎÌÅª¤Ë°ì¶¯¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥·¡¼¥Á¥¥ó¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¤½¤Î¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¡¢Ìë·¿¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ä¥Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥Ê¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤Ê¤é¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥µ¥é¥À¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åü¼Á¤È°ì½ï¤ËÄ«¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡§½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥Ê¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ò¥é¥Î¡§µû¤Î»é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëDHA¤äEPA¤¬¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÀµ¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìë·¿¤ÎÀ¸³è¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Êµû¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥°¥í¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤âµ¡Æâ¿©¤òÁª¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ªµû¤ò¿©¤Ù¤ë¤È»þº¹¥Ü¥±ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âîµå¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë¥Ä¥Ê´Ì¤òÉ¬¤ºÍÑ°Õ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿¤éÄ«¿©¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§ËÍ¡¢Ä«¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÇ¼Æ¦´¬¤¤òÇã¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤«¤é¥Ä¥Ê¤Ë°ìÂò¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ò¥é¥Î¡§Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ï¡¢Í¼¿©¤Î¤Û¤¦¤¬¼Â¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£L-Serine¡Ê¥»¥ê¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ß¥Î»À¤¬¡¢Ìë´Ö¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£
Ìë¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÆþÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡©
ÅÏÊÕ¡§Åü¼Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ä¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¥Ò¥é¥Î¡§¤ªÊÆ¤ä¾®Çþ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãº¿å²½Êª¤ÎÅü¼Á¤â¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¤¥â¤ÎÅü¼Á¤Ë¤Ï ¤½¤¦¤·¤¿Æ¯¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·Ãí°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤ªÃë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¸ú²Ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤â¤½¤âÌë·¿¤À¤ÈÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ò¥é¥Î¡§ÍýÁÛ¤ÏÄ«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÃë¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÆâ»þ·×¤Ë¤Ï¡Ö¸÷¤ÇÆ°¤¯ÂÎÆâ»þ·×¡×¡Ö¿©»ö¤ÇÆ°¤¯ÂÎÆâ»þ·×¡×¡Ö±¿Æ°¤ÇÆ°¤¯ÂÎÆâ»þ·×¡×¤Î3¼ïÎà¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÏÊÕ¡§µ¯¤¤¿¤é¥«¡¼¥Æ¥ó³«¤±¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤Þ¤ºÍá¤Ó¤í¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ò¥é¥Î¡§Ç¾¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ÇÆ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ßÄ²¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤Ï¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¯¾²¸å1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë²¿¤«¤·¤é¿©»ö¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¡£¤¢¤È¡¢µÕ¤ËÄ«·¿¤¹¤®¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ìë¤Î¤·¤¸¤ß¤ÎÌ£Á¹½Á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤¸¤ß¤Î¥ª¥ë¥Ë¥Á¥ó¤ËÂÎÆâ»þ·×¤ò¸å¤í¤Ë¥º¥é¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ÅÏÊÕ¡§Ìë·¿¡¦Ä«·¿¤ÇÀÝ¤ê¤¿¤¤¿©ºà¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ò¥é¥Î¡§Ìë·¿¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÄ«¤Ë¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¡¢Ä«·¿¤¹¤®¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÌë¤Ë¥·¥¸¥ß¤ÎÌ£Á¹½Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡§»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìë¤Ë¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÂ¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¾¦ÉÊ¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈ¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¿²¤ëÁ°¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤¯¤È¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¾¯¤·¤ÆÆþÌ²¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎLED¾ÈÌÀ¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÅÏÊÕ¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÁá¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡¢¿çÌ²Åª¤Ë¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ò¥é¥Î¡§¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤ÏÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯4»þ´ÖÁ°¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤ÏÍ¼¿©¸å¤Ï¾ÈÌÀ¤ò°Å¤¯¤¹¤ë¤«¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Î¥«¥Ã¥È¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡µ»ö¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¡×¤Û¤«¡¢¸µÂçÄÍ²È¶ñ¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¥Ò¥é¥Î»á¤ÎÈ¾À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥é¥Î¥Þ¥ê
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°é¤Á¤Îµ¢¹ñ»Ò½÷¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÉÔÌ²¾É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¿çÌ²¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÂçÄÍ²È¶ñ¤ËÆþ¼Ò¡£°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÊÝÍÜ½ê¡¢Âç»È´Û¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤«¤éË¡¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ä¿²¼¼Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿çÌ²¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥ê¡¼¥×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿çÌ²¤ä¿²¶ñÁª¤Ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢³°»ñ¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢°ìÉô¾å¾ìÀ½Ìô²ñ¼Ò¡¢Âç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¿çÌ²¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ´ë¶È¤Ø¤Î¿çÌ²¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£TV¤ä»¨»ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¡ª ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¿çÌ²½Ñ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ÐÈÇ¡Ë ¡Ø¥¹¥ê¥È¥ì¡Ù¡ÊÆúÍ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
ÅÏÊÕ¹ÌÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1967Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¤Ë22Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Å¹Ä¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¸ÜÌä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÍÍê¤Ï¤ä¤é¤Þ¤¤¤«¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢TOKYO FM¡ÖÇÏÞ¼¡¦ÅÏÊÕ¤Î#¥Ó¥¸¥È¥Ô¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¶áÃø¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ò¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô