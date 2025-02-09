¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ö¤¢¤Ê¤¿AI¡© ¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×
¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤È¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç»°³Ñ¥Ù¡¼¥¹¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¡Ä¡£
¤¿¤È¤¨¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Û¤É¹âÀÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼Â¤Ïµ¡³£¤ÇËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»þÀÞ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·Ë¡°Æ¤¬¡¢Steve Padilla½£¾å±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÃ¤·Áê¼ê¤¬AI¡×¤À¤È¶µ¤¨¤ëµÁÌ³
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¾å±¡Ë¡°ÆSB243¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤ë¤Ù¤°ÂÁ´ÂÐºö¤òµ¬À©¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎË¡°Æ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤ëÍ×·ï¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¡ÖÊó½·Äó¶¡¡×¤Î¶Ø»ß¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬¼«»¦Ç°Î¸¤ò¼¨¤¹ÉÑÅÙ¤ò½£ÊÝ·ò°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶É¤ËÊó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄê´üÅª¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¸å¤ÎÍ×·ï¡ÊÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄê´üÅª¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ëµÁÌ³¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Èó¾ï¤ËÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¡£
¼Â¤Ï2024Ç¯¡¢¤¢¤ë14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCharacter.AI¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È´¶¾ðÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èá·àÅª¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾¯Ç¯¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Character.AI¤ò¡ÖÉÔ¹çÍý¤Ê¤Û¤É´í¸±¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤ÊÊÝ¸îºö¤¬µÞÌ³
¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤è¤ê¤âAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¿®Íê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤È¤ß¤Ê¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ÊÊÝ¸îºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ÅÂç¤Ê´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀøºßÅª¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÉÎ©¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤¬¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÃí°Õ´µ¯¤ÏÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ä¼Â¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤·¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤òÊü½Ð¤µ¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃæÆÇ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ðÆþ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸îºö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤¬Ãø¤·¤¯ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ¼¼¤Ï²áÌ©¾õÂÖ¤Ç»ñ¶â¤¬ÉÔÂ¤·¡¢Êü²Ý¸å¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¿êÂà¡¢¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡Ê³Ø¹»¤Ç¤â²ÈÄí¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¡Ë¡×¤Ï¼¡¡¹¤ÈÊÄº¿¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë»ùÆ¸¿´Íý³Ø¼Ô¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤à¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤êË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£