±§ÃèÉþ»Ñ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ªÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡ª±§ÃèÉþ»Ñ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
MIZUNO¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢Ãå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£±§ÃèÉþ»Ñ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖPEANUTS ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£ ¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥× ¥Ñ¡¼¥«¡¼ ÃË½÷·óÍÑ ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯ B2MCBY70¡×¤Ï¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥Ç¥£¤À¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÍÍ¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢È©´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
º¸¶»²¼¤Ë¤¢¤ë±§ÃèÉþ¤òÃå¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¼óÎØ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°ú¼ê¤ò»ÈÍÑ¡£ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¡ª±§ÃèÉþ»Ñ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ú¥ß¥º¥Î¡Û¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
MIZUNO¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢Ãå²ó¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£±§ÃèÉþ»Ñ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É½«¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÃå¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡ÖPEANUTS ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£ ¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥× ¥Ñ¡¼¥«¡¼ ÃË½÷·óÍÑ ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯ B2MCBY70¡×¤Ï¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥Ç¥£¤À¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÍÍ¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢È©´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
º¸¶»²¼¤Ë¤¢¤ë±§ÃèÉþ¤òÃå¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¼óÎØ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°ú¼ê¤ò»ÈÍÑ¡£ÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC