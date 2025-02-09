¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©Ëö´ü¾É¾õ¤â°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
Medical DOC´Æ½¤°å¤¬ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦Ëö´ü¾É¾õ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢ä¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡ÖÇØÃæ¤Ë¤É¤ó¤ÊÄË¤ß¤ÎÆÃÄ§¡×¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¡©°å»Õ¤¬´Æ½¤¡ª
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©½é´ü¾É¾õ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ã·Æ£ ÍºÍ¤¡Ê°å»Õ¡Ë
ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ³°²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ï¡¢ç¹Â¡¤Ë¤Ç¤¤ë°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£ç¹Â¡¤Ï°ß¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂ¡´ï¤Ç¡¢¾Ã²½¹ÚÁÇ¤ä·ìÅü¤òÄ´À°¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï43000¿Í¤¢¤Þ¤ê[ÍÛ°Ë1] ¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ï½é´ü¾É¾õ¤ËË³¤·¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÁ°Ãû¤È¤Ê¤ë½é´ü¾É¾õ
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ï½é´ü¾É¾õ¤ËË³¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢ÄË¤äÇØÉôÄË
¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÆßÄË¤ä¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤Ë¹¤¬¤ëÄË¤ß¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¿©¸å¤äÌë´Ö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¢ÄË¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²«áÕ¡¦Çò¿§ÊØ
ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬ÃÀ´É¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¡¢ÃÀ½Á¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¡¢²«áÕ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«áÕ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤äÇòÌÜ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÀ½Á¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÊØ¤Ë¿§¤¬¤Ä¤«¤º¤ËÇò¿§ÊØ¤¬¤Ç¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²«áÕ¤äÇò¿§ÊØ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ª¶á¤¯¤Î¾Ã²½´ï²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÂÎ½Å¸º¾¯
ç¹Â¡¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë¾Ã²½µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ä¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¿©ÍßÉÔ¿¶¤äÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞ¤ÊÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ä°²½
ç¹Â¡¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦·ìÅü¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Èç¹Â¡¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òºî¤ëºîÍÑ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢µÞ¤ÊÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ä°²½¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹â·ìÅü¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ·ñÂÕ´¶¤ä¹¢¤Î³é¤¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¤òÇ§¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎËö´ü¾É¾õ
ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊËö´ü¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëö´ü¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ËÏÂ°åÎÅ¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
·ã¤·¤¤ÄË¤ß
ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤Ï´Ö·çÄË¤«¤é»ýÂ³ÄË¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¡¢ÄÃÄËºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËãÌôÀ¤ÎÄÃÄËºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ËÏÂ°åÎÅ²Ê¤Î¤¢¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´¿È·ñÂÕ´¶¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶
ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤â¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¢ÉôËÄËþ´¶¤äÊ¢¿å
ç¹Â¡¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Ê¢ÉôËÄËþ´¶¤äÊ¢¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬Ê¢¹ÐÆâ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÎÂ¡¤ä¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÆµÛº¤Æñ
¤¬¤ó¤¬ÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¡¢¶»¤Ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛº¤Æñ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Çç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ç¹Â¡¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤ÈÆÃ¤Ë¤É¤³¤ÎÉô°Ì¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ã·Æ£ ÍºÍ¤ °å»Õ
ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¤ß¤¾¤ª¤Á¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÆß¤¤ÄË¤ß¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤ä¹ø¤Ë¤Þ¤ÇÄË¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤áÇØÃæ¤Î»ýÂ³¤¹¤ëÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤è¤¦
ç¹Â¡¤¬¤ó¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¯¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼ê½Ñ¤Ç¤¬¤ó¤ò´°Á´¤ËÀÚ½ü¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ç¹Â¡¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¡¢Ê¢ÄË¤äÇØÉôÄË¡¢²«áÕ¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï5¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ã²½´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤ËýÀç¹±êç¹Ç¹Ë¦
ç¹ÆâÊ¬Èç¼ðáçÃÀ´É¤¬¤ó½½Æó»ØÄ²¤¬¤ó
´ÎÂ¡¡¢ÃÀ¤Î¤¦¡¢ç¹Â¡¤Ê¤É¤Î¼þ°Ï¤ÎÂ¡´ï¤ÎÉÂµ¤¤Ïç¹Â¡¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Öç¹Â¡¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï5¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
ÇØÃæ¤¬¤Ä¤ë¸ª¤¬ÄË¤¤¶»¾Æ¤±ÅÇ¤µ¤ÊØÈë
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó°Ê³°¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
ç¹Â¡¤¬¤ó¡Ê¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ë
ç¹Â¡¡Ê¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ë
ç¹¤¬¤ó¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2022Ç¯ÈÇ¡ÊÆüËÜç¹Â¡³Ø²ñ¡Ë