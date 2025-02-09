¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö»ä¤ÎÍîÉð¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¼·¸Þ»°¤Î¤ªÃåÊª¤¬¡×
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤éLINE¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎLINE¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎLINE¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¹âÅè¡£¡Ö»ä¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤Î¾ÚµòLINE¤Ç¤¹¡£çÓ¤á¤È¤ó¤«¡ª¤³¤ê¤ã¡ª¤Þ¤¸Ê¢Î©¤Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çã¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ä²ÙÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é1ÆüÃæÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦Æü¤Î²èÌÌ¤ä¡¢¹âÅè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤ª𠮟¤êLINE¡×¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2·î7Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤£¤Á¤ã¤ó¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤Ê¤«¤é»ä¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀÖ¤¤ÃåÊª»Ñ¤ÎÌ¤ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Éã¡¦¹°Ç·¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®¿Í¼°¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢»ä¤ÎÍîÉð¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¼·¸Þ»°¤Î¤ªÃåÊª¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¼·¸Þ»°¤ÇÃå¤¿¤â¤Î¤ò»ä¤âÃå¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿À®¿Í¼°¤ËÃå¤¿¤Ã¤Æ»ö¤À¡£Ãå²ó¤¹Ãå²ó¤¹¡£3ÈÖÌÜ¤Ï¼êÈ´¤¤ÎÅµ·¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î5ÉÃ¸å¤ËÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤È¡¢Æ±¤¸ÃåÊª¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¼·¸Þ»°¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ð¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¥±¥ó¥«¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¤ß¤Ã¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë