¼óÁê¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë·×²è¤ÏÅê»ñ¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï9Æü¤ÎNHKÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤òÁí³ç¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤Ë´Ø¤·¡ÖÃ±¤Ê¤ëÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ÏÏÃÂê¤Ë¾å¤é¤º¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³ÛÍ×µá¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î´ë¶È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¡Ö´ØÀÇ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤¬ºñ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£