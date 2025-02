【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

海洋堂は、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、「初音ミク 17周年Ver.」など多数のフィギュアを展示している。

今回展示されているのは、「ブルーアーカイブ」や「ダンジョン飯」、「エヴァンゲリオン」などのフィギュア。

いずれも精巧に造形された原型などを確認できる。

Art by 立旗 (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net piapro

(C)Imagineer Co,.Ltd.

(C)カラー

(C)KOEI TECMO GAMES CO,.LTD. Team NINJA All rights reserved.

(C)Go Nagai / Dynamic Planning

(C)HEADGEAR

(C)NEXON Games Co,.Ltd &Yoster,Inc. All Rights Reserved.

SUISIDE SQUAD ISEKAI and all related characters and elements (C)&TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. Based on illustrations by Akira Amano. WB SHIELD:(C)&TM WBEI(s25)

(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

(C)九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会

Art by 岩十 (C) Crypton Future Media,INC.www.piapro.net piapro

(C)Imagineer Co,.Ltd.