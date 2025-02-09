¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏVAR¤ÎÈ½Äê¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²òŽ¢¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âµï¤ë¤À¤í¤¦Ž£
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÏÁ°È¾¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤ë¤È¡¢30Ê¬¤ËÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ÇVAR¤ÎËö¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òFW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï³«»Ï5Ê¬¤ËFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤ÆÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬ÂÑ¤¨¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£
¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÁ°È¾¤Î½ÐÍè¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ž¢Á°È¾¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î·ã¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¥³¥ì¥¢¤ÎÅêÆþ¤Ç¼éÈ÷¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ž£
¤Þ¤¿¡¢ÊªµÄ¤ÎPKÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯vs¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢Ž¢VAR¤¬¼ç¿³¤ò¸Æ¤ó¤À¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÍŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç30Ê¬¡¢MF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆMF¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤ÎÆ§¤ß¤Ä¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Ž¢¿³È½¤ÏºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âµï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇVAR¤Ï¥³¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÎÉ¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤èŽ£¤È¡¢VAR¤ÎÈ½Äê¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÏÁ°È¾¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤ë¤È¡¢30Ê¬¤ËÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ÇVAR¤ÎËö¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òFW¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ï³«»Ï5Ê¬¤ËFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤ÆÎôÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬ÂÑ¤¨¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£
Ž¢Á°È¾¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î·ã¤·¤µ¤¬Áý¤·¤¿¡£¥»¥ë¥í¡¼¥È¤È¥³¥ì¥¢¤ÎÅêÆþ¤Ç¼éÈ÷¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ž£
¤Þ¤¿¡¢ÊªµÄ¤ÎPKÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯vs¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢Ž¢VAR¤¬¼ç¿³¤ò¸Æ¤ó¤À¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÍŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç30Ê¬¡¢MF¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆMF¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤ÎÆ§¤ß¤Ä¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Ž¢¿³È½¤ÏºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âµï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇVAR¤Ï¥³¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÎÉ¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤èŽ£¤È¡¢VAR¤ÎÈ½Äê¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é