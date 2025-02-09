À¾Éð¡¦¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç·±¼¨¡¡Ä»±ÛÍµ²ð¥Ø¥Ã¥É¤é¿·¥³¡¼¥Á¤Ë¡ÖÇ®·ì»ØÆ³¡×´üÂÔ
¡¡À¾Éð¤Î¸åÆ£¹â»Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬9Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜºê¡¦Æî¶¿¤òË¬¤ì¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤òÁ°¤Ë·±¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¿Í°ì¿Í¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¡¢¤³¤Î´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Î1Ç¯ÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡È¥ª¡¼¥ë¥ï¥ó¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬»â»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶¯¤Î»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¥ª¡¼¥ë¥ï¥ó¡É¤Ï¡¢ÂçÊÑÎÉ¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì¿Í°ì¿Í¤¬»â»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯½¢Ç¤¤·¤¿Ä»±Û¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ä¿Î»ÖÌî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Âç°úÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ëµá¤á¤ë»Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤ÐÇ®·ì»ØÆ³¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ê¤Î»ØÆ³¡Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¿·¤·¤¤É÷¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¼¤Ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£