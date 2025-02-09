ÀÐÇË¼óÁê¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÉÝ¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯Êý¡×¡ÖÁêÀ¤Ï¹ç¤¦¡×
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Î£Î£È£ËÈÖÁÈ¤Ç¡¢£·Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ï²áµî£µÇ¯´Ö¡¢À¤³¦°ì¤À¡£Â¾¤Î¹ñ¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤òÂçÅýÎÎ¤â¤è¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¸ÛÍÑ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ØÀÇ¡Ê°ú¤¾å¤²¡Ë¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶á¤¯¡¢³Æ¹ñ¤È¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä´Ã£¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ»º¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤«¤é¤Î£Ì£Î£Ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÆüËÇ°×¡ËÀÖ»ú¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌäÂê»ë¤¹¤ëËÇ°×ÀÖ»ú¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¸Â¤êÉÝ¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯Êý¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£ÁêÀ¤Ï¹ç¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£