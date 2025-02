【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

threezeroは、2月9日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、新作のアクションフィギュアを出展している。

今回会場にて出展されているのは「ULTRAMAN」よりウルトラマンレグロスのノンスケールフル可動フィギュアなど。こちらは未彩色のモデルで参考出展という形になっている。

この他にも「装甲騎兵ボトムズ」よりストライクドッグとブルーティッシュドッグがロボ道シリーズで立体化決定。さらにメガハウスとコラボした新商品として「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」より「スーパーアスラーダ01」も1/18スケールで立体化される。

「threezeroX threezeroX後藤正行 ウルトラマンレグロス」

「DLX アイアンハイド」

「DLX ジャズ」

「ロボ道 ストライクドッグ」

「ロボ道 ブルーティッシュドッグ」

「threeMega ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ スーパーアスラーダ01」

(C)TSUBURAYA PRODUCTION

(C) 2006 Dream Works,LLC & Paramount Pictures Corporation.Manufacted under License from TOMY Company,Ltd and/or (C) 2024 TOMY.All Rights Reserved.TM & R denote Japan Trademarks.For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)SUNRISE