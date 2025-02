【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

Wonderful Worksは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、フィギュア「ユミア・リースフェルト 水着Ver.」の原型を展示している。

今回イベント会場では、コーエーテクモゲームスより3月21日発売予定のゲーム「ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地」から主人公「ユミア・リースフェルト」の水着姿のフィギュアを初お披露目しており、フィギュアの後ろにはモチーフになったイラストも大きく展示している。

また本製品以外にも、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」より「サオリ」のデコマスを展示しているほか、「ブルーアーカイブ」×「ライザのアトリエ2」のコラボレーションで登場した「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」や、「ドールズフロントライン2:エクシリウム」より「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」の原型も展示。

さらに現在予約を開始している「原神 エウルア 波沫のワルツVer.」のデコマスも展示している。

「ユミア・リースフェルト 水着Ver.」

「サオリ」

「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」

「マキアート 舞踏会の休止符Ver.」

「エウルア 波沫のワルツVer.」

