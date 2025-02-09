¼«Ì±¡¦º´Æ£Àµµ×»á¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¡ÖºÇ½é¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ÄÌäÂê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº´Æ£Àµµ×´´»öÄ¹ÂåÍý¤¬9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬7Æü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ß¤¤¤ò¾Î»¿¤·¡¢Í§¹¥¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÎÂç¤Ê¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¡£¼óÁê¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤Êý¤È¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÂÐÆüËÇ°×ÀÖ»ú¤Î²ò¾Ã¤òÍ×µá¡£ÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´ØÀÇ¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò½ä¤ê¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º´Æ£»á¤Ï¡Ö¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ËÁêÅö´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢½êºî¤Ï¤È¤â¤«¤¯ÆâÍÆÅª¤Ë¤Ï¤Û¤ÜËþÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¡£º£²ó¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤ÎÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥²¥ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ò¸¯¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÅö½é¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀÐÇËÁíÍý¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤È¤«¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤ë¤«¤ÈÈó¾ï¤Ë·üÇ°ºàÎÁ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á´ÉôÊ§¤·¤ç¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤Ï°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¸µ¡ËÁíÍý¤Î°ä»º¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¾ÊÄ£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ÀÍÕ¡¢Åê»ñ¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏLNG¡Ê±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ë¤È¤«¤ò¤É¤ó¤É¤óÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À1²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ºÇ½é¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¼óÇ¾²ñÃÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌäÂê¤ÏÃæ¿È¤Î¤¢¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Ç¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤Î»þ¤â¤À¤ó¤À¤ó¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍ×µá¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£