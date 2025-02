【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

ユニオンクリエイティブは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、フィギュア新商品の原型などを展示している。

ユニオンクリエイティブブースでは「アズールレーン」より私服姿のブレマートンやシラの原型がお披露目。ほかにも、「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」水着シリーズ・古手川 唯やナースコスのティアーユ・ルナティークなど、多数のフィギュアが展示されている。

また、「ワンフェス」開催記念として2日間限定で「WHITE QUEEN -Lume-」の追加予約受付なども実施されている。

【アズールレーン ブレマートン ハッピーデーティング!Ver.】【アズールレーン シラ】【To LOVEる -とらぶる- ダークネス 古手川 唯 水着シリーズ 1/4サイズ】【To LOVEる -とらぶる- ティアーユ・ルナティーク ナース・コス】【ブルーア-カイブ モモイ】【グリッドマンユニバース 新条アカネ】【グリッドマンユニバース 新条アカネ】【魔法少女にあこがれて マジアアズール 薄氷巫女】【WHITE QUEEN -Lume-】【セーラー服のまんなか】【summer memory】【くるみ】【しずく】【コマセちゃん】【蕾丘はっぱちゃん】【はにかみ彼女 水澄華実 水着ver.】

(C)矢吹健太朗・長谷川沙貴/集英社

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C)⼩野中彰⼤・⽵書房/魔法少⼥にあこがれて製作委員会

(C)Chrysa

(C)みわべさくら (C)Secret Cute

(C)カントク

(C)鳴島かんな

(C)じょぶじゅん。

(C)ピロ水/まほ~びん