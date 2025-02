【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

東京フィギュアは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、様々なメーカーのフィギュアを展示している。

今回イベント会場では、「NEONMAX」が製作した「学園アイドルマスター 花海佑芽」のデコマスを初展示しているほか、「HOBBY MAX」の“日常に溶け込むエヴァンゲリオン”をテーマにした作品より「渚カオル Ver.RADIO EVA Part.3」も初展示。カオル以外にも同シリーズの「式波・アスカ・ラングレー」「綾波レイ」「真希波・マリ・イラストリアス」を展示している。

またそれ以外にも、「OtakuToys」「月見草(SUNDROPS)」「CREOSiS」「CHATon」「PROOF」「SPACEMOGURA」「OURTREASURE」「CALBONE」など様々なメーカーのフィギュアを展示しているほか、「神彩(SHINSAI)」の専用ケースなども展示している。

「NEONMAX」

「学園アイドルマスター 花海佑芽」

「HOBBY MAX」

「渚カオル Ver.RADIO EVA Part.3」

「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.3」

「綾波レイ Ver.RADIO EVA Part.3」

「真希波・マリ・イラストリアス Ver.RADIO EVA Part.3」

「OtakuToys」

「月見草(SUNDROPS)」

「CREOSiS」

「CHATon」

「PROOF」

「SPACEMOGURA」

「OURTREASURE」

「CALBONE」

「神彩(SHINSAI)」

その他

