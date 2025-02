【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

ウェーブは、2月9日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、フィギュアおよびプラモデルを出展している。

会場のブースでは今後発売を予定している新商品が置かれており、「冥途武装」より「冥途武装:Ax」のほか、「アズールレーン」からは「愛宕[学園トロイメライ]」といったフィギュアが展示。

さらに、「ファイブスター物語」より「GTMホルダ17 ディー・カイゼリン」などの発売がもうすぐに迫るプラモデルも間近から確認できる。

「冥途武装:Ax」

「愛宕[学園トロイメライ]」

「GTMホルダ17 ディー・カイゼリン」

「ニャンキー1号 ヤッ太郎」

「ファッティー[ST版]」

「ツヴァーグ[ST版]」

「ライザ(ライザリン・シュタウト)」

「ギャルかわいいぷにる」

(C)Nidy-2D-

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)EDIT.All rights reserved.

(C)創通・タツノコプロ

(C)サンライズ

(C) 2020 コーエーテクモゲームス All Rights Reserved.

(C)まえだくん/小学館/ぷにる製作委員会