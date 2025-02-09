¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡¼«¿È¤Î¡È±Æ¶ÁÎÏ¡É¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤Ë¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ö¡È¤ªÁ°¤Ï¥Ð¥«¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¡¡²ÃÆ£¹À¼¡¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤Ë¡Ö¡È¤ªÁ°¤Ï¥Ð¥«¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï2005Ç¯¡¢Í¹À¯²ò»¶¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè44²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞÈæÎãÆî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢83¿Í¤Î¡È¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¤¹¤ë¤â¡¢2´üÌÜ¤Î½ÐÇÏ¤ÏÃÇÇ°¡£2009Ç¯¡¢1´ü¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¿¥Æ¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÈÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¡¢MC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤é¤ËÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¼õ¤±¤ëÃæ¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¹ñ²ñ°Ê¾å¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤¬¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
¡¡Åçºê¤Ï¡Ö¤â¤¦±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÍ¡¤¹¤È¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤éÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö»þ¡¹¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¡¢¡ÈÂÀÂ¢¤µ¤ó¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¤¡É¤È¡£²¶¤ÎÈ¯¸À¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¤¤È¡£¡È¤ªÁ°¤Ï¥Ð¥«¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡Åçºê¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Ò¤É¤¤¡ª¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¯¸À¤Ë¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Ê¤¤¤«¤é¹¥¤¾¡¼ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿ùÂ¼¤¬¡Ö¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£