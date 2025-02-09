¥¬¥¶¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Î¸ò¾Ä¶¨µÄ¤¬±ä´ü¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï8Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¹±µ×ÄäÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°ÕÂè2ÃÊ³¬¤Î´ÖÀÜ¸ò¾Ä¤Ç¡¢Åö½é8Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¶¨µÄ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ë¬ÊÆ¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬µ¢¹ñ¸å¡¢10Æü¤Ë¼£°Â³ÕµÄ¤ò³«¤¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Î´ÖÀÜ¸ò¾Ä¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï8Æü¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬²òÊü¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¿Í¼Á3¿Í¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¡£¥Ï¥Þ¥¹¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¼áÊü¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í183¿Í¤Î¤¦¤Á7¿Í¤¬Ä¾¤Á¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬·ºÌ³½ê¤Ç¡Ö¹éÌä¤äµÔÂÔ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£