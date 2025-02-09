¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÄå»¡¤ËÍè¤Æ¤ë¡©Åìµþ23¶èÆâ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ëÃÏ¼ç¤ÎÉã¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹42ºÐ¡¦½÷À¡£¡Ö·»¤ÎË¬Ìä¡×¤ËÆ°Ø©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÚÊÛ¸î»Î¤Î½õ¸À¡Û
°ä»º¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡ÖÁêÂ³Áè¤¤¡×¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬Â¿¤¯¡¢Ìµºö¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤Îå«¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ÁêÂ³¤ò±ßËþ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Î»à¤òµ¡¤Ë¼Â²È¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢º£¤ÏÉã¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë°¡µÝ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ßËþ¤ÊÁêÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦ÈÄ¶¶¹¸Ê¿»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°¡µÝ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤¬¡Ö°ä»ºÁêÂ³¡×¤ËÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¥ï¥±
°¡µÝ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë¤ÏÉã¤È¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎËÝÌõ¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£74ºÐ¤ÎÉã¤ÏÅìµþ23¶èÆâ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ëÃÏ¼ç¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÊì¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°¡µÝ¤µ¤ó¤Ï¼Â²ÈÊë¤é¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°¡µÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ï·»¡Ê45ºÐ¡Ë¤ÈËå¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç²ÈÄÂ¤â¥í¡¼¥ó¤â¤Ê¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î°ä»ºÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤¬¹¤¯²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë·»Ëå´Ö¤ÇÙæ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°¡µÝ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î§¤äÁêÂ³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÁêÂ³Áè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áº¢·»¤ÎË¬Ìä¤âÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Éã¤ÎÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÄå»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£°¡µÝ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤ÇÁè¤¤¤´¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï·»¤¬Íè¤ë¤À¤±¤ÇÆ°Ø©¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢¤ï¤ê¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿·»¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¿´Äì¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·»Ëå´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ì¤Ð²ºÊØ¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁêÂ³¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢°¡µÝ¤µ¤ó¤ÏÉã¤Ë²¿¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Äº£¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÏ¼ç¤ÎÁêÂ³¤ÏÊ£»¨¡ÄÁá¤á¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç
ÉÔÆ°»º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Âå½þÊ¬³ä¤ä´¹²ÁÊ¬³ä¤Î¸¡Æ¤¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ê¤É¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤´ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÉã¡Ë¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤Îµï½»¸¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢·»Ëå´Ö¤Î¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Îºâ»º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÊýË¡¡Êºâ»ºÌÜÏ¿¤ÎºîÀ®¡Ë ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ÈÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝºö ¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÊýË¡¡ÊÂå½þÊ¬³ä¡¦´¹²ÁÊ¬³ä¡Ë Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÄ´À°ÊýË¡ ÈïÁêÂ³¿Í¡ÊÉã¡Ë¤Î°Õ¸þ¤òºÇÂç¸ÂÈ¿±Ç¤·¤¿¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®
¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢±ßËþ¤ÊÁêÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤òÊÛ¸î»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²òÀâ
¡ÚÃÏ¼çÆÃÍ¤ÎÁêÂ³ÌäÂê¡ÛÊÛ¸î»Î¤¬¹Í¤¨¤ëË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐ±þºö
1. ¸½ºß¤Î»ñ»º¤òÆÃÄê¤·¡¢ºâ»ºÌÜÏ¿¤òºîÀ®¤¹¤ë
ºâ»ºÌÜÏ¿¤È¤Ï¡¢¾ÍèÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤¬Í¤¹¤ë¸½ºß¤Îºâ»º¤ÈÉéºÄ¤òÌÀ³Î¤ËµºÜ¤·¤¿°ìÍ÷É½¤Ç¤¹¡£
±ßËþÁêÂ³¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÉ¾²Á³Û¤Î³µ»»¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ÎÆÃÄê¤äÉ¾²Á¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀ¸Á°ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤¶ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÇ§¼±¤Îóòó÷¤¬À¸¤¸¡¢Ê¶Áè¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê1¡Ëºâ»ºÈÏ°Ï¤ÎÇÄ°®
°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤òÀ°Íý¤·¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿äÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Îºâ»º¤¬¾Íè°ä»º¤È¤Ê¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤ÎÁêÂ³¤¬¤¤¤ÄÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Îºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÆ°»º¡§½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ÎÅÐµÊíÆ¥ËÜ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡¢Ï©Àþ²Á ¶âÍ»»ñ»º¡§¸½¶â¡¢ÍÂÃù¶â¡¢³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢Âà¿¦¶â Æ°»º¡§¼«Æ°¼Ö¡¢µ®¶âÂ°¡¢¤½¤ÎÂ¾»ñ»ºÀ¤Î¤¢¤ëÊª ÉéºÄ¡§½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢¼ÚÆþ¶â¡¢ÀÇ¶âÌ¤Ç¼Ê¬ À¸Ì¿ÊÝ¸±¡§·ÀÌóÆâÍÆ¡¢¼õ¼è¿Í¤Î»ØÄê
¡Ê2¡Ëºâ»º¤Î»î»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îºâ»º¤Î»î»»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉ¾²Á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖÏ©Àþ²ÁÊý¼°¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á³Û¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼ý±×Êª·ï¤äÆÃ¼ì¤ÊÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ´ð½à¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤äÀÇÍý»Î¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ºâ»º¤Î»þ²ÁÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º°Ê³°¤Îºâ»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸½¶â¤Ë´¹²Á¤·¤¿ºÝ¤Î¶â³Û¤òÉ¾²Á³Û¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊÛºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë»Ä³Û¤òÉ¾²Á³Û¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
2. ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ÈÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝºö
¾åµ¤Ç½Ò¤Ù¤¿ºâ»ºÌÜÏ¿¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¼ç¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤¬°ä»º¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Á°ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁêÂ³ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î»Üºö¤òÀ¸Á°¤Î¤¦¤Á¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¡ÊÈó²ÝÀÇÏÈ¡§500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¿ô¡ËÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Î¸¡Æ¤¡Ê°ìÉô´¹²Á¤·¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¡Ë ±äÇ¼¡¦ÊªÇ¼¤Î³èÍÑ¡Ê°ì³çÇ¼ÉÕ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Î¤¿¤á¤ÎÀÇÌ³¼êÂ³¡Ë
¶ñÂÎÅª¤ÊÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ÎÇ±½Ð¤Ï¸Ä¡¹¤Î²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤ÎÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»ÎÅù¤ÎÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸øÊ¿¤Ë°ä»º¤òÊ¬³ä¤¹¤ë¡Ö2¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤È¤Ï
3. ¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÊýË¡¡ÊÂå½þÊ¬³ä¡¦´¹²ÁÊ¬³ä¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤¹¤ëÃÏ¼ç¤Î¾ì¹ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢°ä»º¤È¤Ê¤ëÉÔÆ°»º¤òÃ¯¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤«¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤´¤È¤ËÉ¾²Á³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸½ÊªÊ¬³ä¤Ë¤è¤êÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÁêÂ³¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ò³ä¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¸øÊ¿¤ËÊ¬³ä¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¶¦ÍÊ¬³ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÑ»¨¤Êºî¶È¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤äÁêÂ³¿Í¤ÎÃ¯¤«¤¬¶¦ÍÊªÊ¬³äÀÁµá¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ë¶ÉÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢¤òÁêÂ³¿ÍËô¤ÏÂè»°¼Ô¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ä»ºÊ¬³ä¸å¤ËÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ä»º¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤È¤·¤Æ¸½ÊªÊ¬³ä¤ä¶¦ÍÊ¬³ä¤ÎÂ¾¤ËÂå½þÊ¬³ä¤È´¹²ÁÊ¬³ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬³äÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂå½þÊ¬³ä¤È¤Ï¡©
°ìÉô¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÉÔÆ°»º¤òÃ±ÆÈ¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ØÁê±þ¤Î¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¼°¤Ç¤¹¡£
¡ã¥á¥ê¥Ã¥È¡ä°ä»º¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½ ¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë
¡ã¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡äÂå½þ¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë ´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë´¹²ÁÊ¬³ä¤È¤Ï¡©
ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¡¢ÇäµÑÂå¶â¤òÁêÂ³¿Í´Ö¤ÇÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÊý¼°¡£
¡ã¥á¥ê¥Ã¥È¡äÊ¬ÇÛ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áè¤¤¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¤
¡ã¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡äµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë ´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ÎÊý¼°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤ÎÁêÂ³¿Í¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä°Õ¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿äÄêÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤âºâ»ºÌÜÏ¿¤ò´ð¤Ë¿äÄêÁêÂ³¿Í¤¬¤É¤Î°ä»º¤Î¼èÆÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢±ßËþÁêÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ä»ºÊ¬³äÊýË¡¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê°ä»ºÊ¬³äÊýË¡¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³Áè¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥ï¥±
4. ²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤¹¤ë
ÁêÂ³Áè¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÁêÂ³È¯À¸Á°¤Ë´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤¬¡¢ºâ»ºÌÜÏ¿¤ÎºîÀ®¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ÈÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝºö¤ÎºöÄêµÚ¤Ó°ä»ºÊ¬³äÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ÏÀ¸Á°¤Î¤¦¤Á¤Ë²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ä¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤Ç¤Ï¡¢·Á¼°ÉÔÈ÷¤äÆâÍÆÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²´Ö¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°ä¸À¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ëÊý¤ÎÇ¯Îð¤äÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¤¤«¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ä¸ÀÇ½ÎÏ¼«ÂÎ¤âÁè¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®¤¬É¬¿Ü¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úº£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡Û
ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Éã¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤´õË¾¤¬¤¢¤ë ·»Ëå¤È¤Î¸øÊ¿¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤ ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤
ÁêÃÌ¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ê²¼¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºâ»ºÌÜÏ¿¤òºîÀ®¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ë ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤ò¹Ô¤¤¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë Âå½þÊ¬³ä¤Þ¤¿¤Ï´¹²ÁÊ¬³ä¤òÁÛÄê¤·¡¢·»Ëå¤È»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦ ²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÁêÂ³¸å¤Î½»µïÌäÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë ¡Ö¼Â²È¤òÁêÃÌ¼Ô¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¡×¾ì¹ç ¢ª Âå½þÊ¬³ä¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤¬É¬Í× ¡Ö¼Â²È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡×¾ì¹ç ¢ª ´¹²ÁÊ¬³ä¤ÎÊý¿Ë¤ò·»Ëå¤ÈÄ´À°¤¹¤ë
5. ²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤Éã¤Ë¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ê¼Â²È¤ÎÁêÂ³ÊýË¡¤òÌÀµ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤òËÉ¤®¡¢±ßËþ¤ÊÁêÂ³¼êÂ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¼ç¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢·×²èÅª¤Ê½àÈ÷¤È°ä¸À¤Î³èÍÑ¤¬¥«¥®
ÃÏ¼ç¤ÎÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤äÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·»Ëå´Ö¤ÎÁè¤¤¤òËÉ¤®¡¢±ß³ê¤ÊÁêÂ³¼êÂ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤äÀÇÍý»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤¹¤°½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÄ¶¶ ¹¸Ê¿
ÊÛ¸î»Î