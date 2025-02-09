¡ÚºàÎÁ4¤Ä¡ÛÍñ¤â¥Ð¥¿ー¤âÉÔÍ×¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×½ÐÍè¤¿¡ª¥Û¥±¥ß¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ø¤·¥Ñ¥óÉ÷
´ÊÃ±¤Ë¥«¥Õ¥§É÷¥¹¥¤ー¥Ä¤òºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬ËÉÙ¤Ê¡¢YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¡£ºàÎÁ¤ò4¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºàÎÁÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏºàÎÁ4¤Ä¤Çºî¤ì¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ë¥È¥é¥¤¡£¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËµíÆý¤òº®¤¼¤Æ¡¢·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤ÇÀ¸ÃÏ¤Ï´°À®¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Á¤´¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ä°¦¤µ¤ÏÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¢öÉáÃÊ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú625Ëü²óºÆÀ¸¡ÛºàÎÁ4¤Ä¢ö¥¼¥êー´ó¤ê¤Î¥Ö¥ë¥ó¥Ö¥ë¥ó¿©´¶♡¡Ö¥«¥Ã¥×¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ»¸ü¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤ËÄ©Àï
ºàÎÁ4¤Ä¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¹Í°Æ¼Ô¤Ï23ºÐ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃË»Ò
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤À¤±¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ì¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô104Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃË»Ò¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ª¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¹Í¤¨¤¿ºàÎÁ4¤Ä¤Þ¤Ç¤Î´ÊÃ±¥«¥Õ¥§É÷¥¹¥¤ー¥Ä¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¾ï¼±¤ä¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬¡¢¡ÖÂè11²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan 2024¡×¤Î¤ª²Û»ÒÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Âè2ÃÆ¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃíÌÜÅÙ¡ª
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÉÔÍ×¤Ç¥«¥Õ¥§É÷¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ÎºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¢ö¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
²¼µºàÎÁ¤ÎÂ¾¤ËÂÑÇ®À¤ÎÄ¾·Â5cm¤Î·¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê3～4¸ÄÊ¬¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ä150g
µíÆý¡Ä150g
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ¡¡¢¨º½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ¤¿À¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤â²Ä
¤¤¤Á¤´¡Ä2¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¡¢¥À¥Þ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë»þ¤ÏÍñ¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏµíÆý¤À¤±¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
µíÆý¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢ÅÔÅÙÎÉ¤¯º®¤¼¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¢ö
2. ·¿¤Î7³äÄøÅÙ¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤¬ËÄ¤é¤à¤Î¤Ç¾¯¤Ê¤á¤ËÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ë·¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«3¸Ä¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÄ¾·Â5.9cm¡¢¹â¤µ5cm¤Î·¿¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç4¸ÄÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1¸Ä¤º¤Ä2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¥à¥é¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1¸Ä¤º¤Ä²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¾å¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¡¢²ÃÇ®¤·½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÂ¦ÌÌ¤ËÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¸ÄÌÜ¤È4¸ÄÌÜ¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤ò¾¯¤·Ã»¤¯¤·¡¢¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬50ÉÃ¤ËÊÑ¹¹¡£²ÃÇ®»þ´Ö¤ò10ÉÃÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬À¸ÃÏ¤ÎÎ®¤ì½Ð¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÇ®¸å¤ÏÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£2Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÁ°¤Î2¸Ä¤¬2Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¡¢±ü¤Î2¸Ä¤¬1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·¿¤ÎÁÇºà¤ä¹â¤µ¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤ÎÊý¤¬¼ý¤Þ¤êÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4. É½ÌÌ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Í³¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£º£²ó¤ÏÆ°²èÄÌ¤ê¤ËÃæ±û¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤´¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯²Ä°¦¤¤¥±ー¥¢ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥ó¤¬ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤Ë
YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¢ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ÈÃæ±û¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÀ¸ÃÏ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íñ¤ä¥Ð¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¸ÃÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î¿åÊ¬¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ÎÌýÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ë¤È°û¤ßÊª¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤â´Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥±¥ß¤È¥ì¥ó¥Á¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¤´¼«Ëý¥±ー¥¤Ë
YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤À¤±¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ì¤ë¡¢ºàÎÁ¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ëÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢Íñ¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Íñ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥óÉ÷¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢·¿¤ËÆþ¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤ÎÎÌ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¡£º£²ó¤Ï·¿¤Î¹â¤µ¤Î2cm²¼¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°î¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢3cm²¼¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥óÍÑ¤Î»æ¤¬Çö¤¤·¿¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë¶É¡¢»æ¤òÇË¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¤·¸ü¤¯¸«¤¨¤ë·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤òº®¤¼¤Æ¡¢·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Á¤´¤¬½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú625Ëü²óºÆÀ¸¡ÛºàÎÁ4¤Ä¢ö¥¼¥êー´ó¤ê¤Î¥Ö¥ë¥ó¥Ö¥ë¥ó¿©´¶♡¡Ö¥«¥Ã¥×¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ»¸ü¥ì¥¢¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤ËÄ©Àï
ºàÎÁ4¤Ä¤Î¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¹Í°Æ¼Ô¤Ï23ºÐ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃË»Ò
¡Ú#Ê¡²È½ñÅ¹ #¸Å²ÏÅ¹¡Û- Ê¡²È½ñÅ¹ (@FukuyaShoten) September 21, 2024
¡Ø#¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾ï¼±¤ä¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ª¤ä¤Ä¡Ù
Âè11²ó#ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan 2024
¤ª²Û»ÒÉôÌçÂç¾Þ¡¦¥Ë¥åー¥¹¤Ê¥ì¥·¥Ô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ÎÂèÆóÃÆ
¤¤¤í¤¤¤íÂ·¤¨¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¤ª²Û»Òºî¤ê
»ÔÈÎ¿©ÉÊ»È¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¯ºî¤í¤¦#syuncooking #ÂçÏÂ½ñË¼ #¤ª¤ä¤Ä #¤ª²Û»Ò#¸Å²Ï #¥¤¥ª¥ó¸Å²Ï pic.twitter.com/NRG6CEEbv0
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤À¤±¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤ì¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô104Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃË»Ò¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ª¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¹Í¤¨¤¿ºàÎÁ4¤Ä¤Þ¤Ç¤Î´ÊÃ±¥«¥Õ¥§É÷¥¹¥¤ー¥Ä¥ì¥·¥Ô¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¾ï¼±¤ä¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ª¤ä¤Ä¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬¡¢¡ÖÂè11²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan 2024¡×¤Î¤ª²Û»ÒÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Âè2ÃÆ¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃíÌÜÅÙ¡ª
º£²óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÉÔÍ×¤Ç¥«¥Õ¥§É÷¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤ÎºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¢ö¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
²¼µºàÎÁ¤ÎÂ¾¤ËÂÑÇ®À¤ÎÄ¾·Â5cm¤Î·¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê3～4¸ÄÊ¬¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ä150g
µíÆý¡Ä150g
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ¡¡¢¨º½Åü¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ¤¿À¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤â²Ä
¤¤¤Á¤´¡Ä2¸Ä
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¡¢¥À¥Þ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë»þ¤ÏÍñ¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏµíÆý¤À¤±¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
µíÆý¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢ÅÔÅÙÎÉ¤¯º®¤¼¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¢ö
2. ·¿¤Î7³äÄøÅÙ¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤¬ËÄ¤é¤à¤Î¤Ç¾¯¤Ê¤á¤ËÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ë·¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«3¸Ä¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÄ¾·Â5.9cm¡¢¹â¤µ5cm¤Î·¿¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç4¸ÄÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1¸Ä¤º¤Ä2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¥à¥é¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë1¸Ä¤º¤Ä²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¾å¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ß¡¢²ÃÇ®¤·½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÂ¦ÌÌ¤ËÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¸ÄÌÜ¤È4¸ÄÌÜ¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤ò¾¯¤·Ã»¤¯¤·¡¢¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬50ÉÃ¤ËÊÑ¹¹¡£²ÃÇ®»þ´Ö¤ò10ÉÃÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬À¸ÃÏ¤ÎÎ®¤ì½Ð¤ëÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÇ®¸å¤ÏÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£2Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÁ°¤Î2¸Ä¤¬2Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¡¢±ü¤Î2¸Ä¤¬1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·¿¤ÎÁÇºà¤ä¹â¤µ¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç1Ê¬50ÉÃ²ÃÇ®¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤ÎÊý¤¬¼ý¤Þ¤êÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4. É½ÌÌ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤ê¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Í³¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£º£²ó¤ÏÆ°²èÄÌ¤ê¤ËÃæ±û¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Á¤´¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯²Ä°¦¤¤¥±ー¥¢ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥ó¤¬ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤Ë
YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¢ö¥ì¥ó¥Á¥ó2Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ÈÃæ±û¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÀ¸ÃÏ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íñ¤ä¥Ð¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¸ÃÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤Î¿åÊ¬¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ÎÌýÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ë¤È°û¤ßÊª¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸ÃÏ¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤â´Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥±¥ß¤È¥ì¥ó¥Á¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¢ö¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¤´¼«Ëý¥±ー¥¤Ë
YouTube¤Î¥¹¥¤ー¥Ä·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsyun cooking¡Ù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤À¤±¤ÇÀ¸ÃÏ¤òºî¤ì¤ë¡¢ºàÎÁ¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ëÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢Íñ¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Íñ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥óÉ÷¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢·¿¤ËÆþ¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤ÎÎÌ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¡£º£²ó¤Ï·¿¤Î¹â¤µ¤Î2cm²¼¤Þ¤ÇÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°î¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢3cm²¼¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥óÍÑ¤Î»æ¤¬Çö¤¤·¿¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥×ー¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë¶É¡¢»æ¤òÇË¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¤·¸ü¤¯¸«¤¨¤ë·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÈµíÆý¤òº®¤¼¤Æ¡¢·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó¡£¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Á¤´¤¬½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£