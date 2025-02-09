·è¾¡ÃÆ¤Î»°ãø·°¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹âÉ¾²Á¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥Á¥Ã¥×¡×

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Kaoruuuuuuuuuuuu 🇯🇵@OfficialBHAFC's star shows his quality with a beautiful finish#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bmvZUXZWG— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025