¶¶ËÜ»ÖÊæ¡¡¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¤È¡Ö¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤è¡×ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÖÉ×¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¡Ê68¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ¡Ê57¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡¢É×ÉØ¤Ç¥´¥ë¥Õ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼«¿È¤È¥¿¥«¤¬¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÉ×¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤ªÃã¤Î¿åÇî»Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊSHOT¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤«¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¡¢·æºî¤Ç¤¹¤Í(¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£