ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥Û¥¯¥ì¥ó¤«¤éËÌ³¤Æ»ÊÆ¤äµíÆýÂ£Äè¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¶¦Æ±¤ÇËÌ³¤Æ»ÇÀ¶È±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥¯¥ì¥ó¡×¤Ë¤è¤ëËÌ³¤Æ»»º¤ÎÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅÄÁ±°ì²ñÄ¹¤«¤éËÌ³¤Æ»ÊÆ¤Î¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¤ÈµíÆý¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3¥«·îÁ°¤¯¤é¤¤¤ËËÍ¡¢¤ªÅ¹¤Ç¡Ø¤æ¤á¤Ô¤ê¤«¡Ù¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡ÊÉÊÇö¤Ç¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£ÆÁÅÄ²ñÄ¹¤«¤é¡Öº£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¡£