¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù5¡¦1¸ø³«¡¡¥ß¥Î¥ó¥¬¥óÉü³è¡¡Ì¾Á°¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥°¥ë¥Þ¡¼ÅÐ¾ì
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡ÈVS¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè31ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬5·î1Æü¤«¤é¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢10·î29Æü¤ËBlu-ray¡õDVDÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉõÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖDX¥¥ó¥°¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¡¡2025Ç¯¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ËV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨ ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç°®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Î¤è¤¦¤ËËè²ó¤¬¥Ð¥¯¥¢¥²¡¢Çú¾å¤¬¤ê¤Ê¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤¬¿Íµ¤¤Î¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¡¢¡ÈËè²ó¤¬ºÇ½ª²ó¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÊÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¶¦±é¡£2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤Î¡È¥Ð¥¯¥¢¥²¡É¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÎ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿²ÃÆ£¹°Ç·»á¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÉÚ²¬½ß¹»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯º®¤¶¤ê¹ç¤¤¶¦Æ®¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÍê¤ì¤ëÃç´Ö¥Ö¥ó¥É¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥é¥¹¡Ê¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡Ë¤¬Ãæ±û¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÜ¤ÏÀÖ¤¯¸÷¤ê¡¢º¿¤ÇÇû¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿ÏÇÀ±¥È¥ê¥¯¥ë¤Î¥Ë¥³¡¼¥é¤Î»Ñ¤â¡£¥³¥Ô¡¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½¡¢±§Ãè¤òµß¤¦»þ¡×¤È¤Ï¡£Å¸³«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¡¼¥é¤¬½÷²¦¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤â¡¢²¦²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊõ¶Ì¤¬¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤Î»ÄÅÞ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶¯Å¨¡¦±§êµ¸ÞÆ»²½¤Î1¿Í¥ß¥Î¥ó¥¬¥ó¤â¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÜÍ½¹ðÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²¼Ä®¤äÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£ÂçÌé¤È¥®¥é¤¬¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥Ð¥¯¥¢¥²Å¸³«¤â¡©¤½¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎÏ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ËÜºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹çÂÎ¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥í¥Ü¤È¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¥Þ¥Ã¥Ï¡½¥í¥Ü¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ð¥¯¥¢¥²Å¸³«¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡£2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï±§Ãè¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Â³¤¤ÏËÜÊÔ¤Ç¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡õDVD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖDX¥¥ó¥°¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2025Ç¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï50¼þÇ¯¡ªÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ªÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¥Ð¥¯¥¢¥²¡É¤Ê³èÌö¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¤Î±ÑÍº¡¢²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡ªÏÇÀ±¥È¥ê¥¯¥ë¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤Î¡¢¥Ð¥¯¥¢¥²¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¸«ÆÏ¤±¤í!!
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÏÇÀ±¥È¥ê¥¯¥ë¤Î½÷²¦¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¥Ë¥³¡¼¥é¤¬¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡£¤·¤«¤·ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤Î»ÄÅÞ¡¦¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥°¥ë¥Þ¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Ë¥³¡¼¥é¤«¤é¡¢¥È¥ê¥¯¥ë²¦²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊõ¶Ì¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë±§êµ¸ÞÆ»²½¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦¥ß¥Î¥ó¥¬¥ó¤â¸½¤ì¡¢Æ±ÌÁÄù·ë¤Îµ·¼°¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À»·õ¡¦¥ª¡¼¥¸¥ã¥«¥ê¥Ð¡¼ZERO¤ò¶¯Ã¥¡£²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥°¥ë¥Þ¡¼¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç¡¢Àï»Î¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡Ä¡£
À±¤òÄ¶¤¨¤Æ»¶¤Ã¤¿ÂçÌé¤¿¤Á¤Ï¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤½¤ì¤¾¤ì¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¤ä¤¬¤ÆÃÏÄì¤«¤é¶Á¤»Ï¤á¤ë´í¸±¤Ê¸ÝÆ°¡Ä¡£¶¯Âç¤Ê°°Õ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤ó¤È¤¹¤ë»þ¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÏºÆ¤Ó°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
3¤Ä¤ÎÀ±¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë!!
¢£¥¥ã¥¹¥È
°æÆâÍªÍÛ¡¿ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¿ÎëÌÚÈþ±©¡¿ã·Æ£ÍþÍ¤¡¿ÁêÇÏÍý¡¿µÜß·Í¤
¼ò°æÂçÀ®¡¿ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¿Â¼¾å°¦²Ö¡¿Ê¿Àî·ë·î¡¿²Âµ×ÁÏ¡¿ÃÓÅÄ¶©»Ö
¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¿°ËÎéÉ±Æà
¡ãÀ¼¤Î½Ð±é¡ä °ðÅÄÅ°¡¿Ã«»³µª¾Ï¡¿´ØÃÒ°ì
²Ö¹¾²Æ¼ù¡¿¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¿å¼ùÆà¡¹¡¿½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¡¿ ¾¾ËÜÍü¹á
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉõÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖDX¥¥ó¥°¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×
¡¡2025Ç¯¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ËV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨ ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç°®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤Î¤è¤¦¤ËËè²ó¤¬¥Ð¥¯¥¢¥²¡¢Çú¾å¤¬¤ê¤Ê¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤¬¿Íµ¤¤Î¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¡¢¡ÈËè²ó¤¬ºÇ½ª²ó¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÊÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤¬Ì´¤Î¶¦±é¡£2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤«¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤Î¡È¥Ð¥¯¥¢¥²¡É¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÎ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿²ÃÆ£¹°Ç·»á¡¢µÓËÜ¤Ï¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÉÚ²¬½ß¹»á¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍ½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¡¼¥é¤¬½÷²¦¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤â¡¢²¦²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊõ¶Ì¤¬¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤Î»ÄÅÞ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶¯Å¨¡¦±§êµ¸ÞÆ»²½¤Î1¿Í¥ß¥Î¥ó¥¬¥ó¤â¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÜÍ½¹ðÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤¿¤Á¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²¼Ä®¤äÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£ÂçÌé¤È¥®¥é¤¬¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥Ð¥¯¥¢¥²Å¸³«¤â¡©¤½¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎÏ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ËÜºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹çÂÎ¤Î¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥í¥Ü¤È¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¥Þ¥Ã¥Ï¡½¥í¥Ü¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ð¥¯¥¢¥²Å¸³«¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¡£2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Ï±§Ãè¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©Â³¤¤ÏËÜÊÔ¤Ç¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤é¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Û¤«¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡õDVD¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÃæ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖDX¥¥ó¥°¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ÚÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2025Ç¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï50¼þÇ¯¡ªÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ªÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¥Ð¥¯¥¢¥²¡É¤Ê³èÌö¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¤Î±ÑÍº¡¢²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡ªÏÇÀ±¥È¥ê¥¯¥ë¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆÏ¤±²°¤È²¦ÍÍ¤Î¡¢¥Ð¥¯¥¢¥²¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¸«ÆÏ¤±¤í!!
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÏÇÀ±¥È¥ê¥¯¥ë¤Î½÷²¦¤ËÂ¨°Ì¤·¤¿¥Ë¥³¡¼¥é¤¬¡¢ÏÇÀ±¥Á¥¥å¡¼¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡£¤·¤«¤·ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤Î»ÄÅÞ¡¦¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥°¥ë¥Þ¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Ë¥³¡¼¥é¤«¤é¡¢¥È¥ê¥¯¥ë²¦²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊõ¶Ì¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë±§êµ¸ÞÆ»²½¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦¥ß¥Î¥ó¥¬¥ó¤â¸½¤ì¡¢Æ±ÌÁÄù·ë¤Îµ·¼°¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À»·õ¡¦¥ª¡¼¥¸¥ã¥«¥ê¥Ð¡¼ZERO¤ò¶¯Ã¥¡£²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥°¥ë¥Þ¡¼¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ç¡¢Àï»Î¤¿¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡Ä¡£
À±¤òÄ¶¤¨¤Æ»¶¤Ã¤¿ÂçÌé¤¿¤Á¤Ï¡¢µçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤½¤ì¤¾¤ì¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¤ä¤¬¤ÆÃÏÄì¤«¤é¶Á¤»Ï¤á¤ë´í¸±¤Ê¸ÝÆ°¡Ä¡£¶¯Âç¤Ê°°Õ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤ó¤È¤¹¤ë»þ¡¢2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÏºÆ¤Ó°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¶¦¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
3¤Ä¤ÎÀ±¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë!!
¢£¥¥ã¥¹¥È
°æÆâÍªÍÛ¡¿ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¿ÎëÌÚÈþ±©¡¿ã·Æ£ÍþÍ¤¡¿ÁêÇÏÍý¡¿µÜß·Í¤
¼ò°æÂçÀ®¡¿ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¿Â¼¾å°¦²Ö¡¿Ê¿Àî·ë·î¡¿²Âµ×ÁÏ¡¿ÃÓÅÄ¶©»Ö
¥Ï¥·¥ä¥¹¥á¡¦¥¢¥Ä¥³¡¿°ËÎéÉ±Æà
¡ãÀ¼¤Î½Ð±é¡ä °ðÅÄÅ°¡¿Ã«»³µª¾Ï¡¿´ØÃÒ°ì
²Ö¹¾²Æ¼ù¡¿¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¿å¼ùÆà¡¹¡¿½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¡¿ ¾¾ËÜÍü¹á