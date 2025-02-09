¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ùºî´ÖÎ¶ÅÍ¡È»³ÅÄ¡ÉºÆ¸½ÅÙ¹â¤á¡Ê!?¡Ë¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
¡¡HiHi Jets¤Îºî´ÖÎ¶ÅÍ¤È¸µÇµÌÚºä46¤Î»³²¼Èþ·î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¡Ê3·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºî´Ö±é¤¸¤ë¡È»³ÅÄ¡É¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¤Î¼ê¤ò°ú¤¥â¥ÆÃË¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºî´ÖÎ¶ÅÍ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤Þ¤·¤í»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×550ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦°«¡Ê»³²¼¡Ë¤ÈÄ¶±öÂÐ±þ¤À¤±¤É¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÌµ¼«³Ð¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ç¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡ÈºÇ¶¯¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤Î¹â¹»À¸¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦»³ÅÄ¡Êºî´Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ëç¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£¿¶¤é¤ì¤¿Èà»á¤ò¸«ÊÖ¤½¤¦¤È¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿°«¤Ï¡¢¶ÌºÕ¤·»³ÅÄ¤òÏ¢¤ì¤Æµï¼ò²°¤Ø¡£¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë°«¤òÁ°¤Ë¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Îø°¦¤È¤«¡×¤ÈÌµÉ½¾ð¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÃ¶»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¤ªÅ¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°«¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëå«ÁÏ¹Ñ¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ìµ¼«³Ð¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò¹â¹»À¸¡£Í½È÷¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö»³ÅÄ¤¬»³ÅÄ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿À¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢ºî´Ö¤Ë¤è¤ëºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤»³ÅÄ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¤Î¼ê¤ò°ú¤¥â¥ÆÃË¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëºî´ÖÎ¶ÅÍ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤Þ¤·¤í»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×550ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦°«¡Ê»³²¼¡Ë¤ÈÄ¶±öÂÐ±þ¤À¤±¤É¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÌµ¼«³Ð¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ç¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡ÈºÇ¶¯¥®¥ã¥Ã¥×ÃË»Ò¡É¤Î¹â¹»À¸¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦»³ÅÄ¡Êºî´Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò¹â¹»À¸¡£Í½È÷¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÈÊÙ¶¯¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö»³ÅÄ¤¬»³ÅÄ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿À¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢ºî´Ö¤Ë¤è¤ëºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤»³ÅÄ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£