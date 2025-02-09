¸½¼Â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ž¢Ç¤ÎÀ¸¤ÊýŽ£
»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤äÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ä°Õ¸«¤Ë¤¹¤°º¸±¦¤µ¤ì¡¢²¿¤«µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤äÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¿´¤Î¥¯¥»¡£¹Í¤¨Êý¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤´¤È¤Î¤È¤é¤¨Êý¤Ï¡¢¿´¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÆ°ÍÉ¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¾å¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤Î¤È¤é¤ï¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÛÆÌî½ÓÌÀÃø¡ØÅÜ¤é¥Ë¥ã¤¤Áµ¸ì: ´¶¾ð¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë60¤ÎÊýË¡¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÎÂ¡Ê¤Á¤½¤¯¡Ë
¤Û¤É¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¹¬¤»¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹¬¤»¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÅÜ¤é¥Ë¥ã¤¤Áµ¸ì: ´¶¾ð¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë60¤ÎÊýË¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
»ä¤Ï¡¢¤¢¤ì¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¥À¥á¡×¤Ç¤â¡ÖÌ¤½Ï¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÂÎ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë±ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë²È¤ä»Å»ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿´¡£
¤â¤Ã¤È¡¢¤è¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤òÇ§¤á¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢Â¤ë¤òÃÎ¤ë¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸¤Êý¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
´ÇµÓ²¼¡Ê¤«¤ó¤¤ã¤Ã¤«¡Ë
Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬À°¤¦¤È¡¢¿´¤Ï¼«Á³¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤ò¤è¤¯¸«¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÁµ¸ì¤Ç¤¹¡£Å¾¤¸¤Æ¡¢¡ÖÍú¤¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Áµ»û¤Î¸¼´Ø¤Ë¤è¤¯·Ç¤²¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íú¤¤â¤Î¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸¼´Ø¤ÇÍú¤¤â¤Î¤òÃ¦¤¤¤À¤¢¤È¡¢¥µ¥Ã¤È¸þ¤¤òÀµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¡¢À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íú¤¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ì½Ö¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸µ¤µ¤¨À°¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê©¶µ¤Ç¤Ï¡¢¿È¶È¡Ê¤·¤ó¤´¤¦¡¦ÂÎ¡Ë¡¢¸ý¶È¡Ê¤¯¤´¤¦¡¦¸ÀÍÕ¡Ë¡¢°Õ¶È¡Ê¤¤¤´¤¦¡¦¿´¡Ë¤Î¡Ö»°¶È¡Ê¤µ¤ó¤´¤¦¡Ë¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ç¤ê¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤é¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤È¸ÀÍÕ¤¬À°¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¥à¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤º¤Þ¤ê¡¢¿´¤¬¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Íú¤¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉáÃÊ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½êºî¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÅÜ¤é¥Ë¥ã¤¤Áµ¸ì: ´¶¾ð¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë60¤ÎÊýË¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
Ïª¡Ê¤í¡Ë
¼«Ê¬°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÀ¸¤¤ë¡£
¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÜ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÎºÛ¤ò¤Ä¤¯¤í¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÏª¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤´¤È¤Ë¤â¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤ëÁµ¸ì¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤È¤ê¤Ä¤¯¤í¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬°Ê¾å¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åù¿ÈÂç¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦·è¤á¤Æ½Å¤¤³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¤òÃ¦¤°¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¿¤Ó¤ä¤«¤ÊËèÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«ÅõÌÀ¡¡Ë¡ÅõÌÀ¡Ê¤¸¤È¤¦¤ß¤ç¤¦¡¡¤Û¤¦¤È¤¦¤ß¤ç¤¦¡Ë
¼«Ê¬¤ò¡¢ÌÀ¤ê¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡£
¼«¤é¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÌÀ¤«¤ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡£
¤ª¼á²àÍÍ¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤òÍê¤ê¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃ²¤Èá¤·¤àÄï»Ò¤Ë¡¢¤³¤¦¸À¤¤»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤ò¡¢¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡£Ë¡¡Ê¤ª¼á²àÍÍ¤Î¶µ¤¨¡Ë¤ò¡¢¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÍê¤ê¤È¤·¤Æ¡¢2500Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ©Äï»ÒÃ£¤¬¤ª¼á²àÍÍ¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÊ©¶µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê°Å°Ç¤âÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤¹ÌÀ¤«¤ê¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´õË¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÒ·Å¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê©¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡£Æü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¼ºË¾¤ä¸å²ù¡¢ÅÜ¤ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ë¤Ï¿Ð¤ä¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¯¤ÆÆ»¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¾È¤é¤¹ÌÀ¤«¤ê¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬ÆÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º¤Æñ¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÅÜ¤é¥Ë¥ã¤¤Áµ¸ì: ´¶¾ð¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ°¤¨¤ë60¤ÎÊýË¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
³«ÌçÊ¡¼÷Â¿¡Ê¤â¤ó¤ò¤Ò¤é¤±¤Ð¤Õ¤¯¤¸¤å¤ª¤ª¤·¡Ë
¿´¤ò³«¤±¤Ð¡¢Êõ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
³«¤«¤ì¤¿Ìç¤È¡¢¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ìç¡£¤É¤Á¤é¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó³«¤¤¤¿Ìç¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤È¤Î±ï¤ä±¿¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ¾¿Í¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤äº¨¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ±ï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤é¡¢¿´¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼õ¤±Î®¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÊÛÆÌî ½ÓÌÀ ¡§ ¡ÖÁµ¤ÎÄí¡×Äí±à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÁÎÎ·¡Ë