¥Þ¥¹¥¯»á¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿±ÜÍ÷¤òº¹¤·»ß¤á¡¡ÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÆîÉôÃÏ¶èÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï8Æü¡¢µ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤é¤¬¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡×¤Î¤¿¤á¤È¾Î¤·¤Æ¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿±ÜÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ëº¹¤·»ß¤á¤ëÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Ã´¤¦¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¹¥¯Î®¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡×»ÏÆ°¡¡¹ñ¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à±ÜÍ÷¡¢¶¯¤Þ¤ëÈ¿È¯
¡¡Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É19½£¤¬¸¶¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¥Þ¥¹¥¯»á¤é¤¬Áª¤ó¤À¡ÖÀ¯¼£Ç¤ÍÑ¿¦°÷¡×¡ÖÆÃÊÌÀ¯ÉÜ¿¦°÷¡×¤¬·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£