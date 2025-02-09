¡ÚÂ®Êó|ÄÌ¹Ô»ß¤á¡Û¹ñÆ»17¹æ¤Ï²ò½ü¡¡´Ø±ÛÆ»¤ÇÂ³¤¯¡Ú¿·³ã¡¦9Æü¸áÁ°9»þ¡Û
ËÌÎ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÈNEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¡¢8ÆüÌë¤«¤é¿·³ã¡¦·²ÇÏ¤Î¸©¶ÉÕ¶á¤Ç¹ñÆ»¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤òÆ±»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ½¸Ãæ½üÀã¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñÆ»17¹æ¤Ïºî¶È¤¬´°Î»¤·¡¢²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ø±ÛÆ»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¡Û
⚫︎¹ñÆ»17¹æ¡§¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®»°¹ñ ¿·»°¹ñ¥È¥ó¥Í¥ëー·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ® ±î¥öµþ½üÀã¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡Ú9Æü¸áÁ°9»þ»þÅÀ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤áÈÏ°Ï¡Û
⚫︎´Ø±ÛÆ»¡§Ï»ÆüÄ®IC－½ÂÀî°Ë¹áÊÝIC
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤äÆ»Ï©¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¡Û
⚫︎¹ñÆ»17¹æ¡§¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®»°¹ñ ¿·»°¹ñ¥È¥ó¥Í¥ëー·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ® ±î¥öµþ½üÀã¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡Ú9Æü¸áÁ°9»þ»þÅÀ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤áÈÏ°Ï¡Û
⚫︎´Ø±ÛÆ»¡§Ï»ÆüÄ®IC－½ÂÀî°Ë¹áÊÝIC
ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤äÆ»Ï©¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£