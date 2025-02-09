½ÂÃ«ÏÂµ×¶µ¼ø¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È¤Î°®¼ê¤Î»ÅÊý¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾³Ø±¡Âç¡¦½ÂÃ«ÏÂµ×¶µ¼ø¤¬9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬7Æü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ß¤¤¤ò¾Î»¿¤·¡¢Í§¹¥¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀÐÇË»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÎÂç¤Ê¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¡£¼óÁê¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤Êý¤È¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¿¼Â¤Ç¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´Þ¤á¤¿·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÂÐÆüËÇ°×ÀÖ»ú¤Î²ò¾Ã¤òÍ×µá¡£ÉÔ¶Ñ¹Õ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´ØÀÇ¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò½ä¤ê¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤·¡¢ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ÂÃ«»á¤Ï¡¢½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËþÅÀ¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬14ÉÃ´Ö¡¢Î¾¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤È¤Æ¤âÀµÄ¾¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·ù¤¤¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë»þ¤Ï¥Ë¥³¥ê¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°®¼ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬°®¼ê¤ò¤·¤Æ¼ê¤ò½Å¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤È±Ñ¹ñ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥¶¡¦¥á¥¤¼óÁê¤À¤±¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¶¯¤¤¿Í¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡Ê5²ó¡ËÁíºÛÁª¤ËÄ©Àï¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Æº£²ó¡¢¸«»ö¤ËÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¡£ÂçÊÑ°Õ»Ö¤Î¶¯¤¤¿Í¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£