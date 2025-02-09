¤³¤Î¹â¸«¤¨¥Ð¥Ã¥°¡ÚZARA¡Û¤Ê¤Î¤©¤©¥Ã¡ª¡©Âç¿Í¤¬Íê¤ì¤ë♡¡Ö¾åÉÊ¥·¥ç¥ë¥Àー¡×
¹â¸«¤¨¤¹¤ë¤Ò¤È¥¯¥»¥Ð¥Ã¥°¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª º£²ó¤Ï¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¡Ö¾åÉÊ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò2ÅÀ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤â¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¾åÉÊ¤Ê¹â¸«¤¨¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë
¡ÚZARA¡Û¥Õ¥é¥Ã¥× ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶ÊÀþ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ë¥Éー¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°õ¾ÝÅª¤Ê¥á¥¿¥ë¥¹¥¿¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡¢ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥Ùー¥¹¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ç¥Õ¥©¥ë¥à¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M