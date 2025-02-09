¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡© ¥â¥Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë²È¤ÎËÉÈÈÂÐºö¡Ú°ì¸Í·ú¤ÆÊÔ¡Û
2024Ç¯½©¤Ë¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È·Ï¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¡¢²þ¤á¤ÆËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎËÉÈÈ¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò»Ü¤»¤Ð¡¢ÈÈºá¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÆü¡¹¤Î¸ÍÄù¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Áë¤Ë¤Ï¥Í¥¸»ß¤á¼°¤ÎÊä½õ¾û¤â¤Ä¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¡¼¥Ù¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤ÎLONGLIFEÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¶³»Ê¤µ¤ó¤ËËÉÈÈ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£²¿¤òÂÐºö¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÈÈ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò LONGLIFEÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ »³ÅÄ¶³»Ê¤µ¤ó¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ËÉÈÈÀßÈ÷»Î¡£¡Öº£²ó¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÉÈÈÌÌ¤Ç¤Î°Â¿´¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ê¡¢¤¯¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¡Ê¡áLONGLIFE¡Ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÈÈºá¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¿´²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤Þ¤ºÈÈºá¤Î¥¿¥¤¥×¤¬2¼ïÎà¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢²È¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÈÈºá¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î·¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÈÀàÅð¤Î¥×¥í¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¥×¥í¤æ¤¨¤Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤·¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÈºá·ï¿ô¤Ç¸«¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î99¡ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÈ¹Ô¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¶õ¤Áã¡Ù¡ØÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡Ê¢¨¿çÌ²Ãæ¤Î¿¯Æþ¡Ë¡Ù¡Øµï¶õ¤¡Ê¢¨ºßÂðÃæ¤Î¿¯Æþ¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¹çÍýÅª¤ËÆ°¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¶õ¤Áã¡Ù¤¬6³ä¶¯ ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È´ØÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡ÖÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÈÈºá¤Î»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¼Ô¤È¡¢¸½¾ì¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¼Â¹ÔÈÈ¤ÏÀàÅð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÈÈ¹Ô¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶¯Åð¤Ï¡Ö¶§°ÈÈºá¡×¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åý·×¾å¤Ï¡Ö¿¯ÆþÀàÅð¡×¤È¤ÏÊÌÏÈ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¤Ï¡¢»Ø¼¨Ìò¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¼ê¸ý¤âÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°ì»þ´ü¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò¸¼´Ø¼þ¤ê¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¡¢»à³Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸¼´Ø¤ò¥Ð¡¼¥ë¤Ç¤³¤¸³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶õ¤Áã¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ë¶È¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¶¯Åð¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦ÈÈ¹Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢¥½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¤Ç¡¢·¹¸þ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ê¢¨¿Þ¤ÏÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È¤ÎËÉÈÈ¤ËÂÐºö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤òÂÐºö¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¥¿¥¤¥×¤ÎÈÈºá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Ï¡Ö½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¡×¤Î·ï¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¡×¤â´ðËÜÅª¤Ë°ì¸®²È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÁØ¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÎÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¤ÇÆÃ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¤½¤Î²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Û¤«¤Î²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂð¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î©ÃÏ¤ä´Ä¶¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¼Â¹ÔÌò¤Ï¼«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐËÉÈÈ¥é¥¤¥ÈÅù¤Ç¤Î°Ò³Å¤Ë¤âí´í°¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²È¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âÎÏ¤Å¤¯¤ÇÊª¤òÅð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢£°Õ¼±¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÄó¾§¤¹¤ëËÉÈÈ½¬´·¤ò°×¤·¤¯³ú¤ßºÕ¤¯¤È¡¢½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤ÈÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÎ¾Êý¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢
¡Ê1¡Ë³°¤«¤é¤Î¤ß¤Þ¤â¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹©É×
¡Ê2¡Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×
¡Ê3¡ËÍÑ¿´¤¹¤ë°Õ¼±¤Î½¬´·¤Å¤±
¡Ê4¡ËÍ»ö¤ÎºÝ¤ÎËÉ¸æ
¤È¤¤¤¦4ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥²È¤ÎËÉÈÈÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨¿Þ¤ÏÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô¤ÎÂÐºö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ê1¡Ë¿¢¤¨¹þ¤ß¤ò´¢¤ê¹þ¤ó¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡Ê2¡Ë³°½Ð»þ¡¢½¢¿²»þ¤Î¸ÍÄù¤ê¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Þ¤ÇÊÄ¤á¤ë
¡Ê3¡Ë¸Í¸ý¤ò³«¤±¤º¤ËÍèµÒ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë
¡Ê4¡ËËÉÈÈ¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¯ÆþÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼¸«¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤³¤Î²È¤ÏËÉÈÈ°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤Ê¡¢¸ÍÄù¤ê¤ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¤ËÂÐ¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¤â¤·Æþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áë¤¬³«¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤Î¿¯Æþ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡£¿¯Æþ¤ä°ÛÊÑ¤Ë¤¹¤°µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸°ÉÕ¤¤ÎÉô²°¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÇÊÄ¤¸Ï¶¤ê110ÈÖÄÌÊó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ä·ÙÈ÷¤¬10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¶¯ÅðÈÈ¤«¤éÇû¤é¤ì¤Æ²¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¢£¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à8Áª
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÉÈÈÌÜÅª¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤8¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ê¢¨¾¦ÉÊ¤Ï&GP¤Ë¤è¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
1. Ï¿²èµ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ·¤¤Ê¤É¤«¤é²ÈÂ²¹½À®¤ò²¼¸«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¶¯Åð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¿²èµ¡Ç½¤â¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È¤è¤ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖTapo D235¡×¡£180¡ëÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¡¢°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¶î»È¤·¡¢¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤À¡Ê²èÁü½ÐÅµ¡§¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
>> ÇÛÀþÉÔÍ×¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â±þÂÐ²ÄÇ½¡ª¥É¥¢¥Û¥ó¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡ª
2. ËÉÈÈ¥«¥á¥é
¿¯ÆþÀàÅðÈÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸£À©¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°ÂÎ¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÌÏÃ²»À¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë·Ù¹ð¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ª¤è¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£
¢¥¤³¤Á¤é¤â¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡ÖTapo C425¡×¤ËÃíÌÜ¡£Æ±µ¡¤Ï¡¢¤Í¤¸»ß¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤ä¡¢¼§ÎÏ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¡Ê²èÁü½ÐÅµ¡§¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥ê¥ó¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
>> 2025Ç¯ºÇ¿·¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
3. Áë¤ÎÊä½õ¾û
³«¤±¤ë¤¿¤á¤ËÁë¤ò³ä¤ë²Õ½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¯Æþ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¿¯Æþ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥¸»ß¤á¼°¤ÎÊä½õ¾û¤ÏÎÏ¤Å¤¯¤Ç³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÍµ¯¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Êä½õ¾û¤Ï»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥»¥¹¤Î¡ÖLEGLOCK(¥ì¥°¥í¥Ã¥¯)¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ê²èÁü½ÐÅµ¡§¥×¥é¥»¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
>> ¼ê·Ú¤ËÀßÃÖ¡¢¸ú²Ì¤Ï¶¯ÎÏ¡ªÎ¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÆó½Å¥í¥Ã¥¯¡ÖLEGLOCK¡×¤ÇËÉÈÈÂÐºö
4. ÆâÁëÆó½Å¥µ¥Ã¥·
ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È³«¤±¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÁë¤ò²õ¤µ¤º¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÃÇÇ®¸ú²Ì¤ÎUP¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5. ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à
³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Áë¤«¤é¿¯Æþ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸åÉÕ¤±¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¾ì¹ç¡¢ÉôÊ¬Å½¤ê¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÌÌÅ½¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤Ç»Ü¹©¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢Ç§ÄêÉÊ¤ÎËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇ§Äê»Ü¹©Å¹¤ÇÁ´ÌÌÄ¥¤ê¤Ç»Ü¹©¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢CP¥Þ¡¼¥¯¡ÊCrime Prevention¡§ËÉÈÈ¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤è¤êËÉÈÈ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6. ¾®Æ»¤Î±ü¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°ºô
²È¤Î²£¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¸°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëºô¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÉßÃÏ¤Î±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¡£»Ü¹©¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂ¿¾¯¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
7. ¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È
½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÀàÅð¤ËÈ÷¤¨¤ë¸ú²Ì¤¢¤ê¡£¤¿¤À¤·¡¢³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î°Ò³Å¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿¯Æþ¸ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆâ¸þ¤¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈÈ¿Í¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¥¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È·ó¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Anker¤Î¡ÖEufy Solar Wall Light Cam S120¡×¤¬¥¤¥Þ¥É¥´¶¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÛÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê²èÁü½ÐÅµ¡§¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
>> ¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥½¡¼¥é¡¼¡õ¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È°ìÂÎ·¿¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ä¤¤¤«¤Ë¡©ÀßÃÖ¤·¤Æ¥¬¥Á¸¡¾Ú
8. ËÉÈÈ¥¢¥é¡¼¥à¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄÌÊó¥Ü¥¿¥ó
Æ¿Ì¾Î®Æ°·¿¤ÎÈÈºá¤ËÈ÷¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÉÔ¿³¼Ô¤Î¿¯Æþ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÃÎ¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¿È¤ò¼é¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¢¥¥»¥³¥à¤Î¶ÛµÞÄÌÊó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖYORiSOS¡Ê¤è¤ê¤½¤¹¡Ë¡×¥¢¥×¥ê¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÁàºî¤Ë´·¤ì¤¿À¤Âå¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê²èÁü½ÐÅµ¡§¥»¥³¥à ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö½¸¹ç½»Âð¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿°æ¾å ¹¸¡ä
°æ¾å ¹¸¡Ã¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äIT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¡£Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ä»¨»ï¤Ë¡¢Â®Êó¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¡£X
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡2025Ç¯ºÇ¿·¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¡Wi-FiÆÏ¤±¤ÐÀßÃÖ²ÄÇ½¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏºÇÂçÌó20Æü´Ö²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤¾
¢¡¼¼Æâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬°ÂÁ´ÂÐºö¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ãËÉÈÈÂÐºö1¡ä¡Ú¼«¸ÊËÉ±Ò¥°¥Ã¥º¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¡Û