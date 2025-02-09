¾¾»³19°ÌÉâ¾å¡¢¼ó°Ì¤È10ÂÇº¹¡¡ÊÆ¥´¥ë¥ÕÂè3Æü¡¢µ×¾ï¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á
¡¡¡Ú¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï8Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¤ÎTPC¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤ÏÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç65¤ò½Ð¤·¤ÆÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î205¤Ç19°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Ï10ÂÇº¹¡£
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿µ×¾ïÎÃ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ç¥È¥ê¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬65¤È¿¤Ð¤·¤Æ18¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£5ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é4¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£