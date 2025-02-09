¡Ö100Æü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊÃæÊÔ¡Ë¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡Û
¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¡£G2P-Japan¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹Æþ¼ê¤Î¥ë¡¼¥ÈÌÏº÷¤¹¤ë¤¬......
Ï¢ºÜ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÛÂè92ÏÃ
¿··¿¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô³ÈÂç¡£G2P-Japan¤â¸¦µæ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆþ¼ê¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¢¨Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£2022Ç¯6·î20Æü¡¢¡Ö¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯¿Ê
2022Ç¯5·î6Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Îã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹ñ¡¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢´¶À÷Îã¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
6·î20Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤Ç¤â¡Ö¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤³¤Î¶ÛµÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤«¤é¡¢¡Ö»°¼ïÉÂ¸¶ÂÎÅù½ê»ýÆÏ½Ð½ñ¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥È¥ê¥Ó¥¢¡§º®Æ±¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤È¡Ö´¶À÷¾É¡×¤ÎÊ¬Îà
¡½¡½¤È¡¢ÏÃ¤Ï¤¹¤³¤·Ã¦Àþ¤¹¤ë¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¡Ê»¨³Ø¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¡¢¡ÖÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤È¡Ö´¶À÷¾É¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³µÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢¿Í¤ËÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤¹ÆÃÄê¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï¡¢ËÜË®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´¶À÷¾ÉË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´í¸±ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö°ì¼ï¡×¤«¤é¡Ö»Í¼ï¡×¤Þ¤Ç¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ä¥Ð¤¤ÉÂ¸¶ÂÎ¤¬¡Ö°ì¼ï¡×¤Ç¡¢¥¨¥Ü¥é¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤¬¤³¤³¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å¾ÉµÞÀ¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡ÊSARS¡Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¡ÖÆó¼ï¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÅì¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡ÊMERS¡Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¡¢º£²ó¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¡Ö»°¼ï¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡Ö»Í¼ï¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢É÷¼Ù¤Î¸¶°ø¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´í¸±ÅÙ¤¬¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤ÉÂ¸¶ÂÎ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆÃÄê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ÏÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´¶À÷¾É¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÉÂµ¤¡×¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö´¶À÷¾ÉË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯5·î8Æü¤Ë¡Ö2Îà¡ÊÁêÅö¡Ë¡×¤«¤é¡Ö5Îà¡×¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤è¤¯´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÎà¡×¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà¤Ï¡¢¡Ö´¶À÷¾É¡¦ÉÂµ¤¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¼ï¡×¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬Îà¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´¶À÷¾ÉË¡¡×¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡×¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ÎÊ¬Îà¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸ýÄý±Ö¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¡¢²ÈÃÜ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¿¼¹ï¤Ê´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆ°Êª¡×¤Î´¶À÷¾É¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸¶°øÉÂ¸¶ÂÎ¤Ï¡¢¡Ö´¶À÷¾ÉË¡¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡Ö²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂÍ½ËÉË¡¡ÊÄÌ¾Î¡Ø²ÈÅÁË¡¡Ù¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥Þ¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ê¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´¶À÷¾ÉË¡¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í¡×¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ä´¶À÷¾É¤ÎÊ¬Îà¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥Þ¥¿¡¼¡Ë¡£
¢£¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¡ª
´×ÏÃµÙÂê¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö»°¼ïÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤½¤Î½ê»ý¤ÎÆÏ½Ð¤ò¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´¶À÷³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿¯Æþ²ÄÇ½À¤ò¸«¤¹¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¸¦µæ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¼Â¤Ï¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½ê»ý¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ñÎà¤Î¼êÂ³¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ã¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤·¤ÆÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥È¤â²èºö¤·»Ï¤á¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥ÊÊÑ°Û³ô¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¸½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ï¤¤¤É¤¦¤¾¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷Îã¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤·¤ÆÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´¶À÷¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÎ¿Í¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é¡¢¡ÖEuropean Virus Archive (EVAg)¡×¤È¤¤¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
7·î8Æü¡¢»ä¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯EVAg¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
7·î15Æü¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö»°¼ïÉÂ¸¶ÂÎ¡×¤Î½ê»ýÆÏ½Ð¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÆþ¼ê¡¦½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Åª¤Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï¡¢¼óÈø¤è¤¯¥¦¥¤¥ë¥¹¤µ¤¨Æþ¼ê¤Ç¤¤ì¤Ð¸¦µæ³«»Ï¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7·î23Æü¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¹ñºÝÅª¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¡ÊPHEIC¡Ë¡×¤òÈ¯½Ð¡£
¤½¤¦¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤â¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¡¢¡Ö¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨2·î10ÆüÇÛ¿®¤Î¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯
Ê¸¡¿º´Æ£ ²Â¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿PIXTA