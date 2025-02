È¬Â¼ÎÝ¤¬27ºÐ½é¿Ø¤Ç24ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡Ä¥ì¥Ö¥í¥ó·ç¾ì¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥Ú¥¤¥µー¥º¤Ë¾¡Íø

2月9日(現地時間8日)、ロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでインディアナ・ペイサーズと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチが欠場。ゲイブ・ビンセント、オースティン・リーブス、ドリアン・フィニー・スミス、八村塁、ジャクソン・ヘイズの5人が先発に名を連ねた。

27歳の誕生日を迎えた八村は、第1クォーター開始1分26秒に3ポイントシュートで得点を挙げると、リバウンドでも貢献。リーブスとともにチームをけん引し、レイカーズは第1クォーターから44-22と大量リードを奪った。

第2クォーターにはドンチッチとともにダラス・マーベリックスから加入したマーキーフ・モリスがデビューを飾り、長距離砲で初得点を記録。八村も得点を重ね、66-50で試合を折り返した。

前半を終えて、リーブスが20得点、八村が2本の3ポイントを含む16得点に8リバウンド1スティールの活躍を見せた。

第3クォーターは一時4点差に詰め寄られながら、八村が直近5試合で4度目となる20得点に到達。94-84で最後の12分間に突入した。

第4クォーターは八村不在の序盤にリーブスがチームをけん引。開始4分23秒にキャリアハイとなる39得点目のダンクを決め、108-93と15点差に突き放した。

終盤に追い上げられたものの、最終スコアで124-117で勝利。リーブスが45得点7リバウンド7アシスト3スティール、八村が24得点9リバウンド1スティールと、チームを引っ張った。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 124-117 インディアナ・ペイサーズ



LAL|44|22|28|30|=124



IND|22|28|34|33|=117

AUSTIN REAVES NEW CAREER-HIGH 39 PTS 🚨🚨

LEBRON IS LOVING IT AND FANS ARE BOWING DOWN!! pic.twitter.com/UiApYEsXZM

- NBA (@NBA) February 8, 2025