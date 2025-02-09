¡ãÉ×¤è¡¢Ãå¤¿Éþ¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ä¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤«¤é¡ØÂçÎÌ¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß·¤²¼¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ºÊ¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¨¡¨¡¡×
±ü¤µ¤ó¤Î»ö¤òÊì¿Æ¤¬¤ï¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤ªº¤¤ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â²È¤Ç¤Î¤°¤¦¤¿¤é¤·¤¿½¬´·¤¬È´¤±¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤ÏÂÕÂÆ¤Ê½¬´·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËºîÀï¤ò¹Í¤¨¤¿É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¦¤¤¤ÀÉþ¤ÏÃ¯¤«¤¬ÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ×
°ìÇ¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿»äÃ£¡£¼Â²È¤°¤é¤·¤À¤Ã¤¿É×¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÚÃå¤¿Éþ¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÃ¦¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Û¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ë¤«¤Ê¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Éþ¤ÏÃ¦¤¤¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬ÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬ÀöÂõÊª¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤ò¤ª¤À¤Æ¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Í¤³¤Î
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ìÀ¥¤¢¤¤
¸µºî²È»ÖË¾¤ÎÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¡£¾®Àâ¤ò»Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤È¼¹É®³èÆ°¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸·±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ»ö¼¹É®¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ëltn¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£