¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¦Ê¡ß· Ï¯ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡42ºÐ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿Âîµå¤Î¡ÖÄ¶ÀäÌ¥ÎÏ¡×
ÃËÀ¤¬¿È¤ËÃå¤±¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ê£Õ£Ó£Ô £Í£Å£Å£Ô¡½¡½¡£
½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¤¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊ¡ß·Ï¯(¤Õ¤¯¤¶¤ï¤¢¤¤é)¡Ê61¡Ë¤À¡£Âç¤ÎÂîµå°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡ß·¡£Âîµå¤Î¡ÖÄ¶ÀäÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢60Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÏÊ¡ß·¡Ë¡£
¡Öº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿·¤·¤¤Âîµå¶¥µ»¡Ø¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤è¤êÂç¤¤¯·Ú¤¤¡ÊÄÌ¾ï¤ÏÄ¾·Â£´Ñ¡¢½Å¤µ2.7g¡£¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆ±4.4Ñ¡¢2.2¡Á2.4g¡Ë¡£¶õµ¤Äñ¹³¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤Î»ä¤Ë¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡ª¡Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¤¬Âîµå¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»äÎ©¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¡¦Áá°ðÅÄÃæ³Ø¡Ê¿·½É¶è¡Ë»þÂå¤À¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¡¢Âîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÁá°ðÅÄÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬Ãæ³ØÀ¸¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³ØÄ¾¸å¤Ë¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÎý½¬¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È±¤ÎÄ¹¤¤¾åµéÀ¸¤¬¶²¤¤°õ¾Ý¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÂÎ°é´Û¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¿§Çò¤ÎÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥Ú¥³¥Ú¥³¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢ÂîµåÉô¤Ø¤ÎÆþÉô¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¼ÂºÝ¤ËÆþÉô¤¹¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÂÎ°é²ñ·Ï¡£¾åµéÀ¸¤«¤é¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¿¬¤òÃ¡¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ¹â¹ç¤ï¤»¤Æ30¡Á40¿Í¤ÎÉô°÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂîµåÂæ¤Ï¤¿¤Ã¤¿£´Âæ¡£ºÇ²¼µéÀ¸¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÆü15Ê¬¤Û¤É¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÈ¢º¬»³¤ØÁö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¡£¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é£±»þ´Ö¤âÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤·¤¿¤ëÀ®ÀÓ¤â»Ä¤»¤º¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤ò½ª¤¨Éô³è¤ò°úÂà¡£·ÏÎó¤ÎÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿Ê¡ß·¤Ï¡¢Âîµå¤«¤éÎ¥¤ìÅö»þÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸±é·à¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¼Çµï¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿±é·à½¸ÃÄ¡Ø±ß(¤¨¤ó)¡Ù¤Î¸¦µæÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àµ·àÃÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾º³ÊÁª¹Í¤ËÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£Âç³Ø£¶Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ë½¢¿¦»î¸³¤ò¼õ¤±Æü¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Æü¡¹¤ÇÂîµå¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ß·¤¬Âîµå¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï42ºÐ¤Î»þ¡£Æü¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤À¡£
¡ÖÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢Âîµå¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Æ¤Í¡£Âîµå·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅ¹Ä¹¤«¤é¤Ï¡Ø¥¹¥¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï½ãÌé¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Å¹Ä¹¤È»ä¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡Ø½ãÊ¡²ñ¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½ãÊ¡²ñ¡Ù¤Ë¤ÏÅ¹¤Î¾ïÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢10¡Á60Âå¤Î½½¿ô¿Í¤¬»²²Ã¡£½µ¤Ë£±¡Á£²²ó£²»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¹â¹»»þÂå¤Ï¤¿¤À¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÂîµå¤Ç´¶¤¸¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ðíâ×(¤Õ¤«¤ó)¤ÇÂîµå¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆÀï½ÑÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç12¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¿ÀÍÍ¡¦²®Â¼°ËÃÒÏ¯(¤ª¤®¤à¤é¤¤¤Á¤í¤¦)¤µ¤ó¤Ï¡¢Âîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø100£í¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤È¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬Ç¾Åª¡£Îý½¬¸å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î£³ÇÜÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¸½ºß¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÂîµåÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥Ë¥Ã¥¿¥¯¡Ù¤Î²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÂîµåÅÁÆ»»Õ¡×¤Ø½¢Ç¤¤·¡Ö¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥é¥ê¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¹âÎð¼Ô¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢ºòÇ¯½Õ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ°Ê¹ßÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤¡£ËèÆü¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Âîµå¤Î¿þÌî(¤¹¤½¤Î)¤ò¹¤²¤Æ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ç´ã¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ê¡ß·¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Âç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¡ª¡×¤È¶«¤Ó»æ¥Æ¡¼¥×¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯2·î14Æü¹æ¤è¤ê