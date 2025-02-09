Ìó240ÄÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹¤¬¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ø¹»¡É--ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤«¤é³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæÀß·×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÎÙÆÁ³Ø±¡¡£¤½¤Î¶µ¼¼¤äÏ²¼¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥¹¥±¡¼¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ï²¼¤ä¿á¤È´¤±¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢Èþ½Ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Æó¸«¿¿»Ë»á¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÌîÃæ¸¬°ìÏº»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌó240ÄÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹¤¬¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ø¹»¡É--ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤«¤é³Ø±à¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæÀß·×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¡È³Ø¹»¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡½¡½Ìó240ÄÚ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¸½¤·¤¿³Ø±à¥»¥Ã¥È¤ÎÁ´ËÆ
³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶µ¼¼¤ÈÏ²¼¤Î¥»¥Ã¥È¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¼¼ÆâÉô¤È¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÈÏ°Ï¤Î¤ï¤º¤«¤Ê³°Â¦¤òÁõ¾þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¶µ¼¼¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢²óÏ¤Ç¤¤ëÏ²¼¤ä¿á¤È´¤±¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤Î°ì³Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶µ¼¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Î³°¤ËÏ²¼¤ÈÊÉ¤À¤±ºî¤Ã¤¿¤êÁë¤ÏÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµç¶þ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ë³¦¤Î¹¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¹þ¤ß¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÆó¸«»á¡£ÌîÃæ»á¤â¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤ÏË¡Î§¤Ç¹¤µ¤äÅ·°æ¤Î¹â¤µ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼Çµï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°Ê¾å¡¢Ï²¼¤ä¿á¤È´¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¹þ¤ß¡¢¶õ´Ö¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
Æ±¥»¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë2³¬¤Î¹½Â¤¤À¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤³¤³¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³Ø¹»À¸³è¤ÎÆ³Àþ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£2³¬ÉôÊ¬¤ÏÂ¤¬¤¹¤¯¤à¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¤ÏÅ·°æ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏ²¼¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2³¬¤òºî¤ë¤Î¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÌîÃæ»á¡£Åö½é¤Ï2³¬¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½»»Æâ¤Ç¥»¥Ã¥È¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÉô¤ò´ÊÎ¬²½¡£¿Í¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¡¢»Ù¤¨¤¬ÉÔÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÂç¤Î¥é¥Ã¥×¤Î¿Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅÉÁõ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2³¬¤òÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²¼¤Î¶õ´Ö¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎÍ½»»Æâ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Î³°¤ËÊÉ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÌ¥»¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥ÞÈþ½Ñ¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤À¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ìó240ÄÚ¤â¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´ÂÎ¤ò»È¤¤¡¢¶µ¼¼¤äÏ²¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¹¤¬¤ë°ÛÎã¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶µ¼¼¤ÈÏ²¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë°ìÅÀÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÂæËÜ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆó¸«»á¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤É¤ì¤À¤±ºî¤ê¹þ¤à¤Ù¤¤«·×»»¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼¼¤äÏ²¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¥É¥é¥ÞÁ´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¶õ´Ö¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡×¡½¡½¥»¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¿§ºÌ±é½Ð¤¬¤â¤¿¤é¤¹»ë³Ð¸ú²Ì
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»äÎ©¹â¹»¤Ç¤â¥í¥±»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤â¥í¥±ÃÏ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤ËÌîÃæ»á¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à¡Ö¸«ÀÚ¤ì¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áë¤Î³°¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤Ï¥í¥±ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò°ìÉôºÎÍÑ¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Û¤«¡¢Áë¤Î³°¤Ë¤ÏÆó¸«»á¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï/2024Ç¯¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÉÛ¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ÇÇØ·Ê¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÉÛ¤¬±ó¸«¡ÊÁë³°¤ÎÇØ·Ê¡Ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢²°³°¤Î·Ê¿§¤Ë¤â±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶µ¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢º£¤É¤¤Î³Ø¹»¤é¤·¤¤¹õÈÄ¤âºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Çò¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÃ¼ì¤Ê¹õÈÄ¤ò»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ø¶È¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÏÅ·°æ¤«¤é»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶µ»Õ¤äÀ¸ÅÌ¤¬¹õÈÄ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â±ÇÁü¤¬¼×¤é¤ì¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Ø¤Î¹©É×¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬Æó¸«»á¡£¡Ö³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Áë¤«¤éÆþ¤ëÉ÷¤È¡¢¤½¤è¤°¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£Åö½é»ÈÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¹Å¤¯¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ½Ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºîÃæ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÎÙÆÁ³Ø±¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡¢ÂÐ¤¹¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏÀÄ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÃæ»á¤Ï¤½¤ÎÀßÄê¤ò¹ª¤ß¤Ë³è¤«¤¹¡£¡ÖÊ¸²Ê¾Ê¤«¤éÍè¤¿¸æ¾å¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£°ÛÊª¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃÈ¿§·Ï¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤òº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÄ¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸æ¾å¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³Ð¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°á¾Ø¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬Í»¹ç¤·¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥»¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎåÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê»£±Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë