FAカップ4回戦でニューカッスルと対戦したバーミンガムは2-3で敗戦。バーミンガムはイングランドの実質3部であるリーグワンのチームだが、プレミアリーグの強豪ニューカッスルを相手に善戦した。



そんなこの試合で話題を呼んでいるのはこの日スタメン出場したバーミンガムMF岩田智輝のゴールだ。ニューカッスルに1点リードされた状態で迎えた40分、クロスのこぼれ球にいち早く反応した岩田はダイレクトで右足を振り抜く。





すごいシュートだ、お前!



