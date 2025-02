日本代表FW前田大然、MF旗手怜央が所属するセルティックは8日、スコティッシュカップ5回戦でレイス・ローヴァーズと対戦。前田はCFとしてスタメンフル出場。一方の旗手はベンチスタートで37分より出場した。



この試合、最終的にセルティックが5-0の大勝を収めるが、圧巻の活躍を見せたのが前田だ。開始早々の6分、ゴール正面にこぼれた球を左足で冷静に流し込むと、前半ATには圧巻のスピードを見せるプレスから相手のミスを誘う。そのままカウンターに転じるとヤン・ヒョンジュンのクロスを前田が合わせ、早くもこの日2ゴール目をマーク。





Make it a hat-trick!



Daizen Maeda with a spectacular performance to hit the 50-goal milestone for Celtic#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/4uWSLYmTGG