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Make it a hat-trick!— Premier Sports (@PremSportsTV) February 8, 2025
Daizen Maeda with a spectacular performance to hit the 50-goal milestone for Celtic#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/4uWSLYmTGG