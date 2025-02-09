¡Ö¿¿¤óÃæ¤Î¤ª´é¤¬°ìÈÖ¡×À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥Ó¡É¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¤Ï2·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥Ó¡É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¼ñÌ£¤ò¸ø³«¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥Ó¸ø³«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö»ä¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤ÇÀ¥¸Í¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î»ÒÃ£¤ò¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿»þ¤«¤é²¿¤È¤Ê¤¯¡ØÀ¥¸Í¤¯¤ó¤¬¹¥¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤Î¤ª´é¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¼ñÌ£¤ò¸ø³«¡Û
¡ÖPAN DEAD¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥Ó¤Ç¤¹¡×À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖPAN DEAD¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥Ó¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¤Ë´é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª7Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø#¥°¥ì¡¼¥Æ¥ë¤Î¤«¤Þ¤É ¡Ù¼ýÏ¿Ãæ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¡£¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)