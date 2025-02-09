¿ÊÆ£¾½»Ò¥¢¥Ê¡¡¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤óÄÉÅé¡¡ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¡¡¸µTBS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¿ÊÆ£¾½»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1·î28Æü¤Ë¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á67ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº¡Ê¤â¤ê¤Ê¤¬¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÏÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤ä¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁ°¿È¤Î¡ÖÌÙ¤«¤ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼!!¡×¤«¤é20Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¡£¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤¬·çÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂåÌò¤È¤·¤Æ¿ÊÆ£¥¢¥Ê¤È2¿Í¤ÇMC¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤âË´¤¯¤Ê¤ë4ÆüÁ°¡¢1·î24Æü¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2·î2Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ª¡ª¤¬20Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬1·î28Æü¤Ë¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¡¢°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¾ìÌÌ¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤â¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤20Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈVTR¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ª½ñ¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«20Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¿ÊÆ£¥¢¥Ê¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿ÊÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¿¹±Ê¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç2¿Í¤Ç¡ÈÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¿¹±Ê¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤¬¤óÆ®ÉÂÆüµ¡×¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹²ÃÆ£¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÊÆ£¥¢¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¡¢20Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¿ÊÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£