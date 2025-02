¡Ö¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×4·î3Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡ª¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Êー¥¦¥Ã¥È¡ßÂíËÜÈþ¿¥¡¡W¼ç±é¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¥ïー500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡ª¥É¥é¥Þ¡ÖTharn Type¡×¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¬¥ë¥Õ¤¬ÆüËÜ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ªÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥íー¥Þ¤ÎµÙÆü¡×¤¬¸½Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ª¶»¥­¥å¥óÉ¬¿Ü¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー

不朽の名作「ローマの休日」が現代に生まれ変わる!

胸キュン必須のオリジナル逃避行ラブストーリー

「トウキョウホリデイ」4月3日(木)放送スタート!

ガルフ・カナーウット×瀧本美織 W主演

インスタフォロワー500万人超え!ドラマ「Tharn Type」で世界的に大ブレイクした

ガルフが日本ドラマ初出演!

Ⓒ「トウキョウホリデイ」製作委員会

テレ東では、2025年4月3日(木)から、木ドラ24「トウキョウホリデイ」 (毎週木曜深夜24時30分放送~)の放送が決定しました!本作は、仕事に追われ大切なものを見失いかけているタイの国民的俳優が、異国の地・日本でヒロインと出会い、恋に落ち、大切なものや本当の幸せを見つめ直していくオリジナルラブストーリーです。まさに不朽の名作「ローマの休日」が現代の日本に蘇ります!

W主演を務めるのは、インスタフォロワー500万人超えのタイ出身の俳優・ガルフと、長年第一線で活躍を続ける実力派俳優・瀧本美織。

仕事に忙殺され逃避行に走るタイの人気俳優・アティットを演じるのはガルフ・カナーウット(Kanawut Traipipattanapong)。ドラマ「Tharn Type」シリーズで大ブレイクし、インスタフォロワー500万人超えのタイ出身の俳優です。ドラマだけでなく、タイの人気ラッパー F.HERO との楽曲『Why You So Serious (Feat. F.HERO)』(2021年)のリリース、主演映画『Bua Pun Fun Yub』(2022)への出演など、ジャンルにとらわれず幅広く活動中です。ガルフは日本ドラマ初出演にして初主演となります。

甘味処「とき和」を切り盛りし、偶然訪れたアティットと恋に落ちる石田桜子を演じるのは瀧本美織。映画『彼岸島』で俳優デビューして以来、朝の連続テレビ小説「てっぱん」(NHK)、ドラマ「美男ですね」(TBS)、「GTO」(フジテレビ)、声優としてスタジオジブリ作品映画『風立ちぬ』のヒロイン・里見菜穂子役、そして配信を中心に話題となっている放送中のドラマ「財閥復讐~兄嫁になった元嫁へ~」(テレ東)で魅力的なシタ妻を好演し視聴者を魅了している実力派俳優です。また昨年8月にオリジナル楽曲「あなたで」を発表し、初のビルボードライブを行うなどアーティストとしても幅広く活躍しています。

順調なはずの人生、本当に幸せなのか?辛いことから逃げてもいいーー。

仕事に忙殺されるタイの人気俳優が自由を求めてたどりついた先はレトロな雰囲気漂う甘味処。

出された串団子に小さな幸せを見つけ、改めて人生を見つめ直す。

逃げることは必ずしも悪いことではない。“自由”とは、“幸せ”とは何か。

忙しい現代人に贈る、現代版「ローマの休日」にご期待ください。続報をお楽しみに。

≪コメント≫

Ⓒ「トウキョウホリデイ」製作委員会

■ガルフ・カナーウット/アティット役

15歳でデビューして以来、“微笑みの王子”の愛称で国内外から愛されているタイの国民的俳優。仕事が順調な反面、自分の時間がなく、30歳を目前にこのままで良いのか悩んでいる。

<コメント>

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่เรื่องนี้ อีกทั้งการได้ร่วมงานกับผู้กำกับและนักแสดงทีมงานที่ญี่ปุ่นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาก และเป็นประสบการณ์ใหม่ของผม

ผมรู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับโอกาสในการแสดงในซีรี่ย์เรื่องนี้ ผมหวังว่าแฟนๆจะชอบซีรี่เรื่องนี้ครับ

―日本語訳―

私はこのドラマに出演することができて非常に光栄に思い、興奮しています。

また、日本の監督やキャストのみなさん、スタッフのみなさんと一緒に働けることは非常に良い経験で、私にとって新しい経験にもなると思います。

このシリーズに出演する機会をいただいたことに、心から感謝しています。

ファンの皆さんがこのシリーズを気に入ってくれることを願っています。

Ⓒ「トウキョウホリデイ」製作委員会

■瀧本美織/石田桜子役

長年地元で愛されている甘味処「とき和」の一人娘。骨折で入院している父親に代わり、

1人で店を切り盛りする。かつては海外留学をしようとしていたが、あることがきっかけで断念する。

<コメント>

東京が舞台の、逆「ローマの休日」だ!と、とても楽しく読ませていただきました。

ラブストーリーだけではなく親子愛、友情、仕事で人の役に立つことの喜び、どの角度からも原点を思い出させてくれるような、優しい時間が流れている物語だなと感じました。

広い世界に飛び出していればもっとちがう人生があったんじゃないか、と自分に制限をかけているところがあるのですが、そんな桜子ちゃんがアティットと出会い、どんな風に自分の世界を見ていくのか私も楽しみにしながら演じたいと思います。

ガルフさんはお会いしてまだ間もないですが、優しく紳士的で、チャーミングな一面も垣間見れました。本読みでは日本語の台詞にも一生懸命取り組まれていて、役に対してもどう膨らませていこうかという姿勢がとても素敵で尊敬します。

「ローマの休日」のような不朽の名作になれるよう愛を持ってこのドラマを作っていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。

◼︎プロデューサー:倉地雄大(テレビ東京)

刺激的な作品が多い中で、人の心にそっと寄り添うような優しさに溢れた温かい物語を企画したいとずっと思っていました。忙しくすぎる時の中で、心の奥にしまい込んでしまった大切な何かがあったのでないか……誰もが生きていく中でぶつかるその問いに真正面から向き合う、優しい愛の物語です。

そんな今作のW主演は、タイのトップスター・ガルフさんと、圧倒的な表現力を持つ演技派俳優・瀧本美織さんです。撮影はこれからですが、ビジュアル撮影や本読みリハなどを見ていると、お二人の優しい人柄もあり、とても爽やかで素敵な「春の風」を感じました。何よりも、新しい“何か“が始まるドキドキを今、感じています。

海外とボーダレスに繋がれる現代だからこそ、文化や背景の違うこの二人の喜怒哀楽が、多くの人の心に届くといいなと願っています!たくさんのチャレンジが詰まった「トウキョウホリデイ」是非お楽しみに!

≪イントロダクション≫

映画「Across the Midnight」の公開キャラバンで来日していたタイの国民的俳優・アティット(ガルフ)は、取材に公開イベント、番組収録と分刻みのスケジュールの中、ふと東京の夜景を見ながら時の流れの早さに驚く。休みがないわけではないが、自由に使える時間はない。仕事は順調だが、人生これで良いのか分からない。“微笑みの王子”の愛称で愛され、仕事に忙殺される日々に少しだけ疲れを感じ、滞在先のホテルをこっそり抜け出し東京の街へ繰り出していく。自国とは違い、周りの目を気にせず自由に過ごせる日本での“束の間の休息”。

一方、昔ながらの甘味処「とき和」でため息をつくのは、店番をしている石田桜子(瀧本美織)。父親の俊夫が入院しているため、1人でお店を切り盛りしているが、かつては留学して、自分のやりたいことに邁進する…はずだった。しかし気がつけば、今も実家の甘味処を手伝っている。三十という人生の節目にして、形は違えど自分の人生から逃げ出したくなった2人が、東京の街で出会ったとき、止まった時間が動き出す。大切なものを取り戻すため「エスケープ」して出会った2人は、短くも切ない恋に落ちていく…。

≪番組概要≫

【タイトル】 木ドラ24「トウキョウホリデイ」

【放送局/放送日時】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

4月3日(木) スタート 毎週木曜深夜24時30分~25時00分

BSテレ東

4月6日(日) スタート 毎週日曜深夜24時00分~24時30分

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

【主演】 ガルフ・カナーウット 瀧本美織

【脚本】 上村奈帆 倉地雄大 富安美尋 村上らつ子 春陽漁介 松下沙彩

【監督】 上村奈帆 柴田啓佑 長谷川卓也

【プロデューサー】 倉地雄大(テレビ東京) 中村晋野(テレビ東京) 奥野邦洋(OLM)

【特別協力】 ぴあ

【制作】 テレビ東京 OLM

【製作著作】 「トウキョウホリデイ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/tokyoholiday/

【公式X】 @tokyoholiday_tx https://x.com/tokyoholiday_tx

【公式インスタグラム】 @tokyoholiday_tx https://www.instagram.com/tokyoholiday_tx