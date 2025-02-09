¥¥Ã¥º¤Î±óÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡¡ÀèÆü¡¢¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÂç·¿¥Ð¥¹¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òË¬¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡£ÉáÃÊ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÃÏÌ£¤ÊÉþÁõ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹ñ´ú¥«¥é¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ç
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤Ë¤è¤ëÃã¿§¤¤ºÙ¿È¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÅ»¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¤Î¹õ¤¤¥ê¥ÖÊÔ¤ß¥¿¡¼¥È¥ë¥Ë¥Ã¥È¡¢¹õ¤¤¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¸øÌ³¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÙ¡¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Å»¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿Þ¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÈÞ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤äË¬ÌäÀè¤Î³èÆ°¤Ë¤³¤½¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ½ÅÍ×¤Ê²ÈÂ²¹Ô»ö¤ä¹ñ²È¹Ô»ö¡×¤ò½ü¤¡¢ÈÞ¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²¦¼¼¤¬È¯É½¤·¤¿¤È¡¢¤³¤ÎÅÙSunday Times¤¬ÊóÆ»¡£´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÏÈà½÷¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤ä¿ÍÊª¡¢³èÆ°¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÞ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅÁ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥°¡ØWhat Kate Wore¡Ù¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤â¡¢ÈÞ¤ÎÉþÁõ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò²¦¼¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¦¼¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤Î¸½¤ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¡¼¥¶¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¡¢±Ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈÞ¤Î³èÆ°¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹ñ´ú¥«¥é¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ç
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤Ë¤è¤ëÃã¿§¤¤ºÙ¿È¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÅ»¤¤¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¤Î¹õ¤¤¥ê¥ÖÊÔ¤ß¥¿¡¼¥È¥ë¥Ë¥Ã¥È¡¢¹õ¤¤¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï¸øÌ³¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÙ¡¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Å»¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿Þ¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÈÞ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤äË¬ÌäÀè¤Î³èÆ°¤Ë¤³¤½¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÞ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅÁ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥°¡ØWhat Kate Wore¡Ù¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤â¡¢ÈÞ¤ÎÉþÁõ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò²¦¼¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¦¼¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤Î¸½¤ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¡¼¥¶¥ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÃåÍÑ¤¹¤ë¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¡¢±Ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈÞ¤Î³èÆ°¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£