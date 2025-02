¤¤¤âÅ·¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ªÆüÍË»Ô¤Î¤¤¤âÅ·¡ÖË­¥ÎÅç¡×¥³¥é¥Ü

「日曜市のいも天」は高知県出身の元力士「豊ノ島」とのコラボレーションによる限定パッケージを制作し、数量限定で発売します。

日曜市のいも天「豊ノ島」コラボ

大平商店は、高知県出身の元力士「豊ノ島」とのコラボレーションによる限定パッケージを制作し、数量限定で発売。

■「豊ノ島」×「日曜市の冷凍いも天」コラボパッケージが数量限定で登場

2月1日(土)より数量限定で販売中のコラボパッケージでは、豊ノ島の実寸大の手形(横約14cm、縦約18.5cm)がデザインされています。

また、豊ノ島らしい言葉「いも天ごっちゃんです!」もパッケージに添えられ、人柄が伝わる特別な仕上がりとなっています。

同じ高知県出身で全国で活躍する両者の想いが詰まった特別なパッケージです。

豊ノ島 プロフィール

1983年6月26日生まれ 高知県宿毛市出身

豆腐店(梶原豆腐店)の長男として生まれ、6歳の時に相撲を始める。

宿毛高から体の小さな希望者を対象とした第2新弟子検査に合格し、2002年1月場所で初土俵。

170センチ前後の身長ながら差し身の良さと鋭い投げを生かし、三賞を10度受賞した。

最高位は東関脇(2012年5月場所)。

幕内在位は71場所で、三役通算13場所の名力士だった。

2020年に現役引退し、年寄・井筒を襲名。

2023年1月4日に退職。

2011年に竹内沙帆さんと結婚。

2012年に娘を授かる。

現在は力士らしからぬ軽妙なトークを武器に、相撲界を盛り上げるべくタレント活動を始めている。

力士をやめた今の目標は、タレントとして横綱になること!

コラボパッケージは通販限定

「豊ノ島」×「日曜市の冷凍いも天」のコラボパッケージは、通販限定での発売です。

・公式通販サイト: https://imoten-ohira.jp/

※限定コラボパッケージは数量限定商品のため、なくなり次第終了となります。

※現時点では工場の生産環境を考慮し、月間100個限定での販売とさせていただいています。

■日曜市の冷凍いも天の特徴

高知の日曜市で愛されるいも天の味わいを、家庭で手軽に楽しめるよう工夫しました。

路面店のいも天を再現した香ばしい甘さとホクホク感を、電子レンジで簡単に味わえます。

2. 簡単調理でいつでも楽しめる

冷凍食品として、ご家庭での調理が非常に簡単。

忙しい日でもすぐに本格的ないも天を楽しめます。

3. 保存性に優れ、日常使いに最適

長期保存が可能で、ちょっとしたおやつや家族の団らんにもぴったり。

冷凍庫にストックしておけば、いつでも高知の味を楽しめます。

■催事出展情報のお知らせ

日曜市のいも天を全国にお届けするため、各地で催事出展を精力的に行っています。

直近の出展情報は以下の通りです。

2025年2月19日〜2月25日

大丸神戸店(地下1階食品イベント場)

高知県フェア

・会場 : 兵庫県神戸市中央区明石町40番地

・公式HP: https://www.daimaru.co.jp/kobe/

2025年3月18日〜3月25日

大丸須磨店(1階イベントスペース)

四国・瀬戸内フェア

・会場 : 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4

・公式HP: https://www.daimaru.co.jp/suma/

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いも天の味わいを、家庭で手軽に楽しめる!日曜市のいも天「豊ノ島」コラボ appeared first on Dtimes.