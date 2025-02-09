¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÖÄË¤¤¤è¤©¡×Æ°²è¤Ç¿Æ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÈãÈ½¡¢¤·¤ì¤Ã¤È¥µ¥à¥Íº¹¤·ÂØ¤¨¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡È¥Ô¥¹¥È¥ë²è¡É
¡¡¡È¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È²Î¼ê¤Ç»ÒÌò¤ÎÂ¼ÊýÇµ¡¹²Â¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬2·î5Æü¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÏÓ¡É¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼É÷¤ÎÍî½ñ¤
¡ÖÊì¿Æ¤¬»ß¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡2ºÐ5¤«·î¤Ç¡ÖÂè35²óÆ¸ÍØ¤³¤É¤â¤Î²Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡£¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¡Ø¤¤¤Ì¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡Ù¤Î±ÇÁü¤ÏSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÆ¸ÍØ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏËå¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿µÇ°¤Ë¡¢2ºÐ¤ÎËå¤Î¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ°²è¤Ï15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢½øÈ×¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤à¤Î¤À¤¬¡¢¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²Î¤ò²Î¤¦¡ÈÄù¤á¡É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òËå¤Î¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ½é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Âè¤Ëµã¤´é¤Ë¡£¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤ÄË¤¤¡ª¡¡ÄË¤¤¤è¤©¡¡¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò¤Ê¤ó¤È¤«³°¤¹¤¬¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏºÆ¤Ó¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¤¬¤Þ¤ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÊÖ¤·¡¢¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Âçµã¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤ÏËå¤Î¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈ±°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤éÄË¤¤¤Í¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È°Ö¤á¤Ä¤Ä¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¼Õ¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£°ìÊý¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢ËÜÊÔ»£±Æ¸å¤Ë¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¼Õ¤ë±ÇÁü¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë¡ÈÃçÄ¾¤ê¡É¤ò¤·¤ÆÆ°²è¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÔËå¤¬È±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊì¿Æ¤¬»ß¤á¤ì¤Ð¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤êÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¡¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò°¼Ô°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Õ
¡Ô¤ä¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¿Æ¤Ë¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Çº¤¤Ã¤¿Ëö¤Î¤ä¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¼Õ¤é¤»¤ë¤Î°ã¤¦¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤³¤ÎÊì¿Æ¡¢¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¾¦ÇäÆ»¶ñ¤Ë¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡¡»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤òÀÕ¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡ÔÎã¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Î±ê¾å¤ÇÄ¨¤ê¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÄ¨¤ê¤Ê¤¤Êì¿Æ¤À¤Ê¡Õ
ÏÓ¤Ë¡È¥¿¥È¥¥¡¼É÷¡É¤Î¥¤¥«¤Ä¤¤Ê¸¸À
¡ÖºòÇ¯10·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÂ·¤¤¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ò¡¼¤Á¤ã¤ó¤òÂç¹¥¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¡¢ËË¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é´é¤ò¶á¤Å¤±¡¢¸ý¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÓÁ´ÂÎ¤Ë¡¢¡Ö°¦¡×¡ÖÅØÎÏ¡×¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤ä¿°¤Î³¨¡¢³Ý¤±»»¤ÎÊ¸»úÎó¤Ê¤É¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤ìËÜÅö¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¼Ì¿¿¡©¡¡Íî½ñ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡È¥Ô¥¹¥È¥ë¡É¤È¤«¥¤¥«¥Ä¥¤ÆâÍÆ¤â¤¢¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡Ô¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¸«¤Ê¤¤´Ö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÏÓ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÊ¸»ú¤¬¥´¥Ä¤¯¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤¬¡Ä¡Õ
¡ÔÏÓ¤ÎÍî½ñ¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤À¤¤¤Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤±¤É¡¢¤À¤ì¤Î±Æ¶Á¤À¤í¤¦¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ÍÉ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯º£²ó¤Î±ê¾å¡£
¡¡Æ°²è¤Î¡ÈÀÚ¤êÈ´¤¡É¤¬X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬°ì»þÅª¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¸ø³«»þ¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤Î²èÁü¤¬¥µ¥à¥Í¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡×¡Ö¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¥¬¥Á¥®¥ì¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»ÐËå¤¬ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTube¤¬Áý¤¨¤Æ¿Íµ¤¶¥Áè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤ÎÎÉ¼±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£