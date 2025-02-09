¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Á°ÅÄ¤¬¥Ï¥Ã¥È¡ª¡¡¸Å¶¶¤Î¥ì¥ó¥Ì°ÜÀÒ¸å¤Ï3ÀïÏ¢È¯6ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÇÕ5²óÀï
¡¡¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÇÕ¡¡5²óÀï¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ 5¡¼0 ¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ê2025Ç¯2·î8Æü¡¡¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÇÕ5²óÀï¥ì¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥ºÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï5Æü¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÀèÈ¯9¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Á°È¾6Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éº¸¤Ø¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢MF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¥¨¥ê¥¢¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸Â¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2ÅÀÌÜ¤Ï1-0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î48Ê¬¡£Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éMF¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Î¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï20ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï4-0¤Î¸åÈ¾32Ê¬¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF´ú¼êÎç±û¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ï¥ó¤¬¡¢¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÄã¶õ¤Î¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤È¤È¤â¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤¬Àè¤Ë¿¨¤ê¡¢¼«¿È¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÆü3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5-0¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ø¿Ê½Ð¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î3¥´¡¼¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£µ¨¤Î»Å»öÎÌ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÆÀÅÀ°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡¡Á°ÅÄ¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯11·î2Æü¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°ÇÕ½à·è¾¡¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÀï°ÊÍè¡£FW¸Å¶¶µü¸è¤¬1·îËö¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ì¥ó¥Ì¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸ø¼°Àï3ÀïÏ¢È¯¤Ç·×6ÆÀÅÀ¤È¡¢¸Å¶¶¤¬È´¤±¤¿·ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï12Æü¡¢Á°ÅÄ¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£