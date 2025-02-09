KARA¡¦¥¸¥è¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ»ï¤ËÅÐ¾ì¡ªÄ¶¥¢¥Ã¥×¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤âÍ¾Íµ¤Î¡ÈÆ«´ïÈ©¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ö´éÌÌºÇ¶¯¡×¡ÚPHOTO¡Û
KARA¡¦¥¸¥è¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÌö¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´í¸±¤Ê³ÑÅÙ¡Ä¥¸¥è¥ó¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¸«¤¨¤¿¡È¿¿¤ÃÇòÈþµÓ¡É
¥¸¥è¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡ØÈþÅª¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥«¥Ã¥È¤À¡£¥¸¥è¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»¨»ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤À¡£
¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤âÌÓ·ê¤ä¥·¥ß°ì¤Ä¤Ê¤¤È©¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆ«´ï¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¡ÖÈþÍÆË¡¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´éÌÌºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥¸¥è¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø²Î¥¦¥Þ½÷²¦Æü´Ú·èÀï JAPAN ROUND¡Ù¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÆüËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡þ¥«¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡ÊÃÎ±Ñ¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥«¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2008Ç¯¤ËKARA¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£2014Ç¯¤ËÅö»þ½êÂ°¤·¤¿DSP¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤éÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯12·î¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓµòÅÀ¤ò´Ú¹ñ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¼Â»Ð¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥Á¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£